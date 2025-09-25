DroneSoccer, odnosno "zračni nogomet" osvaja srca igrača diljem svijeta. Sport, ako ga tako možemo nazvati, koji je začet u Južnoj Koreji, brzinom munje proširio se i do naših prostora. Namijenjen je igri u zatvorenom prostoru i mnogo je više od obične zabave.

Iako se diljem svijeta organiziraju turniri i mečevi u kojima sudjeluju "profesionalni igrači", najčešće ga igraju srednjoškolci. Učenici sudjeluju u timskom natjecanju, a istovremeno razvijaju ključne vještine, od upravljanja dronovima do njihove gradnje i popravaka. Kroz igru i natjecanje, stječu praktična znanja iz elektronike i inženjerstva.

Domaća tvrtka Orqa predstavila je vlastiti DroneSoccer STEM edukacijski komplet koji transformira učenje, a u potpunosti je kreiran u Osijeku.

Osim robusne i pouzdane opreme, Orqa nudi visokokvalitetan kurikulum koji se fokusira na razvoj vještina potrebnih za buduće karijere. Jedinstveni simulator pruža strukturirani trening, dok kompletna podrška omogućuje trenutnu implementaciju u učionice.

DroneSoccer je izrastao iz želje da se učenike zainteresira za brzo rastuću tehnologiju dronova, koja će zasigurno kreirati mnoga zanimanja u budućnosti, a sve brže postaju zanimanja sadašnjosti, istaknuo je Dragan Kovačević, produkt menadžer u Orqi.

Prednost takvog načina učenja uvidio je i profesor Srednje Škole Dugo Selo, Petar Rajaković, koji je u sklopu Erasmus+ projekta STARS implementirao DroneSoccer kao izborni predmet za učenike te škole. Četvero među njima, dva učenika i dvije učenice, odmjerili su snage s Orqinim pilotima i pokazali konkurentne vještine upravljanja dronom.

Ovaj jedinstveni dizajn jamči izdržljivost i dosljedne performanse, dok je istovremeno jednostavan za korištenje. Dronovi su stvoreni za kontaktni sport i klasificirani su pod FAI-jevom podklasom F9A-B. Cijeli sustav koristi Ghost Protocol, koji omogućuje jednostavnu i interoperabilnu vezu sa svim Orqa proizvodima, osiguravajući besprijekornu 2.4 GHz povezanost i pouzdanu kontrolu. Orqa proizvodi svu opremu u Europskoj uniji, osiguravajući usklađenost s najvišim standardima sigurnosti i privatnosti.