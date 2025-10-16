Čak i minimalno svakodnevno kretanje može promijeniti vaše zdravlje. Novo istraživanje pokazuje da samo 30 minuta vježbe niskog inteziteta dnevno poboljšava sposobnost tijela da pretvara masti i ugljikohidrate u energiju.

Nasumično istraživanje, objavljeno u časopisu Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, obuhvatilo je 64 odrasle osobe u dobi od 40 do 65 godina s više rizičnih zdravstvenih faktora, ali bez medicinski tretiranog dijabetesa ili kardiovaskularnih bolesti. Sudionici su izvijestili da prije studije sjede više od deset sati dnevno.

Polovici volontera dane su jednostavne strategije za smanjenje sjedilačkog ponašanja, poput stolova za stajanje, korištenja stepenica ili laganih šetnji. Druga polovica nastavila je uobičajene rutine. Uređaj nošen na bokovima bilježio je vrijeme stajanja i sjedenja, nenamjerno potičući neke čak i u kontrolnoj grupi na više kretanja, zbog takozvanog Hawthorneovog efekta. Riječ je o pojavi kod koje ljudi mijenjaju ponašanje samo zato što znaju da su promatrani. Dakle, i kontrolna grupa je nenamjerno počela više hodati ili stajati, iako nisu dobili nikakve instrukcije.

Otprilike polovica svih sudionika, bez obzira na grupu, smanjila je vrijeme sjedenja za barem 30 minuta dnevno.

Naši rezultati sugeriraju da smanjenje sjedilačkog ponašanja i povećanje čak i lagane svakodnevne tjelesne aktivnosti, na primjer, ustajanje za telefonski poziv ili kratke šetnje, može podržati metaboličko zdravlje i potencijalno pomoći u prevenciji bolesti životnog stila kod rizičnih skupina, kaže glavna autorica studije i fiziologinja Taru Garthwaite s finskog Sveučilišta Turku, u objavi za medije tog sveučilišta.

Prethodno istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da šest mjeseci smanjenog sjedenja poboljšava osjetljivost na inzulin. Pozitivni metabolički učinci smanjenja sjedilačkog ponašanja vjerojatno se primjenjuju uglavnom na fizički neaktivne osobe koje već imaju prekomjernu tjelesnu težinu i povišeni rizik od bolesti, dodaje Garthwaite.

Čak i kratke dnevne aktivnosti, pet minuta šetnje ili lagane vježbe, mogu poboljšati krvni tlak, mentalno zdravlje i funkciju mozga.