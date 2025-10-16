Nakon godina mukotrpnog istraživanja, znanstvenici bi mogli biti na pragu revolucije u transplantaciji bubrega i uklanjanja prepreka između darivatelja i primatelja različitih krvnih grupa. Međunarodni tim znanstvenika iz Kanade i Kine uspio je pretvoriti bubreg darivatelja krvne grupe A u univerzalni bubreg krvne grupe O, koji bi, u teoriji, mogao prihvatiti bilo koji pacijent.

"Neprocjenjiv uvid"

Eksperiment, opisan u časopisu Nature Biomedical Engineering, uključivao je presađivanje modificiranog bubrega u primatelja s dijagnozom nulte moždane aktivnosti i čija je obitelj pristala na zahvat. Organ je preživio i funkcionirao nekoliko dana, što je, prema riječima biokemičara Stephena Withersa s kanadskog Sveučilišta British Columbia, povijesni trenutak. Ovo je prvi put da smo to vidjeli u ljudskom modelu. To nam daje neprocjenjiv uvid u to kako poboljšati dugoročne ishode, rekao jeu članku objavljenom na stranicama navedenog sveučilišta.

Kako bi postigli tu transformaciju, znanstvenici su koristili enzime koji uklanjaju molekule šećera (antigene) s površine bubrega. Ti antigeni određuju krvnu grupu i inače izazivaju odbacivanje organa. To je kao da uklonite crvenu boju s automobila i otkrijete neutralni temeljni premaz. Kad je to učinjeno, imunološki sustav više ne prepoznaje organ kao strano tijelo, pojasnio je Withers.

Obećanje i prepreke

Trećeg dana pojavili su se tragovi antigena krvne grupe A, što je izazvalo blagu imunološku reakciju, no blažu od očekivane. Rezultati ukazuju na mogućnost tolerancije, iako su potrebna daljnja poboljšanja prije pokretanja ispitivanja na drugim pacijentima.

Svakog dana oko 11 osoba umre čekajući transplantaciju bubrega, a mnogi upravo bubrega krvne grupe O. Proširenje kompatibilnosti moglo bi dramatično smanjiti te brojke i preoblikovati transplantacijsku medicinu.