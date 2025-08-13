Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo

Konzumacija alkohola u umjerenim količinama smatra se društveno prihvatljivom navikom. No kad te umjerene količine prerastu u velike, možemo govoriti o pretjeranoj konzumaciji alkohola, odnosno alkoholizmu.

Godinama se upozorava na povezanost između pretjerane konzumacije alkohola i pojave različitih vrsta raka, a znanstvenici sa Škole medicine Miller Sveučilišta u Miamiju otkrili su zanimljivu povezanost između konzumacije alkohola i pojave jednog od najsmrtonosnijih vrsta raka u svijetu - raka gušterače.

Kako su naveli u izjavi za medije, istražili su ulogu stanične molekule CREB, koja posreduje u upalnom stanju u gušterači uzrokovanom visokom konzumacijom alkohola. Znanstvenici su otkrili da bi inhibicija CREB-a mogla spriječiti razvoj tumora gušterače.

Naš model služi kao važna platforma za razumijevanje kako kronična upala povezana s konzumacijom alkohola ubrzava razvoj raka gušterače, rekao je jedan od autora studije, dr. sc. Siddharth Mehra.

Kako pojašnjava, kronična konzumacija alkohola u visokim količinama oštećuje acinarne stanice u gušterači koje proizvode probavne enzime. To pak uzrokuje da enzimi stanica povećavaju upalu u tkivu, što dodatno oštećuje gušteraču.

S vremenom se na gušterači javljaju prekancerozne lezije, što povećava rizik od razvoja raka gušterače, koji se smatra jednim od najsmrtonosnijih vrsta raka.

Tijekom svog istraživanja znanstvenici su otkrili da, ako neutraliziraju CERB, mogu zaustaviti razvoj prekanceroznih i kanceroznih lezija čak i ako pacijent nastavi konzumirati alkohol. Neutraliziranje CERB-a također je ublažilo oštećenje acinarnih stanica.

Kako pojašnjava glavni autor studije, doktor Nagaraj Nagathihalli, izvanredni profesor na Odjelu za kirurgiju na Sveučilištu u Miamiju, CREB nije samo medijator upale, već molekularni orkestrator koji trajno pretvara acinarne stanice u prekancerozne stanice i tako otvara prostor za razvoj raka.

Otkriće sažeto u radu koji je objavljen u časopisu Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology ukazuje na to da bi inhibitori CREB-a mogli imati terapijski potencijal kod osoba koje konzumiraju puno alkohola.

Takvi inhibitori mogli bi potencijalno ublažiti oštećenje gušterače i spriječiti razvoj tumora, ističu znanstvenici.

Vjerujemo da ova studija postavlja temelje za buduće translacijske napore usmjerene na CREB kao terapijsku ranjivost kod raka gušterače povezanog s upalom, rekao je koautor studije doktor Nipun Merchant, zamjenik direktora za translacijsku znanost na Sveučilištu Sylvester i voditelj Odjela za kiruršku onkologiju na Miller School of Medicine.