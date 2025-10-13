Novi eksperimentalni serum mogao bi predstavljati veliki napredak u liječenju gubitka kose, pokazavši vidljive rezultate u manje od dva mjeseca, tvrde znanstvenici iz tvrtke Schweitzer Biotech Company na Tajvanu.

Serum kombinira biljne ekstrakte i proteine koji potiču rast, uključujući kofein, čimbenik rasta fibroblasta-7 (FGF-7) i inzulinu sličan čimbenik rasta-1 (IGF-1). Također sadrži ekstrakte tropske biljke Centella asiatica, koja se tradicionalno koristi za obnovu kože. Formulacija je osmišljena kako bi reaktivirala uspavane folikule i poboljšala cirkulaciju vlasišta.

Kako bi procijenili učinkovitost, znanstvenici su uključili 60 volontera u dobi od 18 do 60 godina, podijeljenih u pet skupina. Jedna skupina primila je placebo, druga osnovni serum s 0,1 posto kofeina i vitaminom B5, dok su ostale dobile kombinacije koje uključuju IGF-1, FGF-7 i C. asiatica. Sudionici su nanosili jedan mililitar seruma svakodnevno tijekom 56 dana.

Povećanje gustoće kose

Znanstvenici su zabilježili postupno poboljšanje u svim skupinama, a najučinkovitija formula, koja je sadržavala sve aktivne sastojke, dovela je do gotovo 25-postotnog povećanja gustoće kose, što je gotovo dvostruko više od učinka placeba. Debljina vlasi i smanjenje ispadanja također su se dosljedno poboljšavali. Svi nalazi nalaze se u istraživanju koje je objavljeno na preprint serveru medAxiv i koje čeka recenzije.

Ova biljka koristi se za pomlađivanje i obnavljanje, protupalne učinke. Dakle, navodno je to svojevrsna čudesna biljka. Nekoliko drugih elemenata u istraživanju ima čvršću znanstvenu osnovu, primjerice dugodjelujući IGF-1 i FGF-7. Poznato je da oni utječu na ciklus rasta kose, komentirao je za New Scientist Christos Tziotzios s King’s Collegea u Londonu, koji nije sudjelovao u navedenom istraživanju.

Autori studije i Tziotzios naglasili su potrebu za većim i dugotrajnijim ispitivanjima prije nego što takve formulacije postanu široko dostupne. To ne znači da nije potencijalno zanimljivo istražiti, ali očito zahtijeva dodatni rad, istaknuo je na kraju Tziotzios.