Globalni slučajevi ospica pali su između 2000. i 2024. godine za 71 posto na 11 milijuna zahvaljujući boljoj procijepljenosti, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Cijepljenje protiv ospica spasilo je u tom razdoblju gotovo 59 milijuna života u cijelom svijetu, navodi se u izvješću te UN-ove agencije.

Ospice su najzaraznija virusna bolest i ovi podaci još jednom pokazuju što se može dogoditi ako se pojavi pukotina u našoj kolektivnoj obrani, izjavio je glavni tajnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ospice su najčešće prva bolest koja se raširi kada dođe do pada procijepljenosti i indikator je slabosti programa imunizacije i sustava zdravstvene zaštite, navodi agencija.

Čak i mali pad procijepljenosti može izazvati epidemiju, upozorila je Kate O'Brien, direktorica odjela za imunizaciju WHO-a.

Slično je i s drugim bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem, poput difterije ili dječje paralize, dodala je.

Godine 2024., manje ili veće epidemije izbile su u 59 država, gotovo triput više nego 2021. i najviše od pandemije covida-19, ističe agencija dodajući da su među njima i bogate zemlje u kojima se bolest smatrala iskorijenjenom, poput Kanade i SAD-a.

WHO je upozorio da bi veliki rezovi u financiranju Globalne mreže laboratorija za ospice i rubeolu te nacionalnih programa imunizacije mogli iduće godine dovesti do pada procijepljenosti i izbijanja epidemija.

WHO je smanjio svoje aktivnosti i prepolovio upravljačko osoblje nakon što je SAD, najveći pojedinačni donator, u siječnju istupio iz agencije.