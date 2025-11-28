Mate Rimac često se nalazi na udaru kritika zbog projekta robotaksija u Zagrebu. I dok neki navijaju da se robotaksiji što prije nađu na zagrebačkim prometnicama, drugi predbacuju da je "dobio državni novac, a robotaksija nigdje".

Kako bi im svima odgovorio na kritike, Rimac je napravio video u kojem uz to što je pokazao prototipove robotaksija Vernea, pojasnio je i u kojoj su fazi.

Do 12. mjeseca trebali smo pokazati 60 prototipova robotaksija. I evo ih! Svi su tu i par više, započinje video Rimac.

Istaknuo je kako se u dvorištu tvrtke nalaze prototipovi u različitim fazama razvija. Neki su prolazili testove sigurnosti, drugi udobnosti, dugovječnosti, zračne tunele itd.

Iako smatramo da je robotaksi ili autonomna vožnja, sigurnija od ljudskog vozača i postaje sve sigurnija i bolja s vremenom, naravno nije moguće isključiti nesreće. Tako da je potrebno te aute testirati i na crash testove. Neki su to već prošli, rekao je Rimac pokazujući uništene automobile.

Dodao je da žele da i ako dođe do nesreće, da ne može doći do ozbiljne ozljede kako bi korisnici bili sigurni i opušteni u korištenju.

Osim toga, dodaje, htio je raščistiti još jednu stvar.

Često u medijima možemo čitati da smo mi od poreznih obveznika dobili 300, 500, čak sam čitao i 900 milijuna eura. Pa da budemo vrlo precizni i jasni. Mi smo smo povukli od Europske unije, 89,7 milijuna eura za robotaksije. Privatni investitori uložili su 104 milijuna eura u robotaksije. U cijelu Rimac grupu investirali su, uz tih 104 milijuna, milijardu eura privatnih investicija. Manje od 10 posto od investicija koje su ušle u Rimac grupu smo povukli iz javnih sredstava. Za deployment robotaksija ne samo u Zagrebu nego i u drugim zemljama, trebat ćemo stotine milijuna eura koje ćemo privući od privatnih investitora, kao i što smo do sad radili, ističe Rimac.

Naveo je da možda zvuči suludo raditi takvu svjetsku priču iz Hrvatske, ali i dodao kako su već u nekoliko navrata što sa Rimac Neverom, što sa Bugattijem dokazali da je to moguće.

Čeka nas puno posla, ali sam uvjeren da ćemo izgraditi još jednu svjetsku priču iz Hrvatske. Da se možemo ponositi da smo ne samo sudionici ili promatrači u stvaranju novih tehnologija, kao što to obično biva. Negdje se to u svjetu razvije, a mi samo koristimo. Nego da i mi budemo sudionici u tome. Jer autonomna vožnja i robotaksiji će se desiti bez nas i s nama. Ali mi u ovom slučaju želimo aktivno sudjelovati i da budemo jedan važan čimbenik, ako ne u svijetu onda barem u Europi, rekao je Rimac.

Zagreb je prvi korak, a onda iz Zagreba u cijeli svijet, zaključio je na kraju.