Posljednja sezona hit serije "Stranger Things" ruši rekorde na Netflixu. Ni devet godina od premijere, ova serija ne gubi pratitelje, a moglo bi se reći i da ih iz sezone u sezonu dobiva sve više.

Prve epizode posljednje sezone toliko su tražene, da je Netflix imao problema s isporučivanjem sadržaja gledateljima, a oni koji su pogledali sve dostupne epizode mogli su primijetiti i nešto pomalo čudno. I pri tome ne mislimo samo na "čudne stvari" na ekranu.

Kako izvještava Salon, producenti su se morali poslužiti nekim vizualnim trikovima kako bi glumačku postavu serije, koja je u međuvremenu prilično odrasla, vratili u neko mlađe doba.

Tako je lik Willa Byersa, kojeg tumači glumac Noah Schnapp, morao biti digitalno obrađen i pomlađen kako bi mogao prepričati priču o tome što s Willu dogodilo dok je bio zarobljenu paralelnom svemiru u prvoj sezoni serije. Priča je ovog puta ispričana iz Willove perspektive.

Kako bi to uspjeli, sada 21-godišnjeg glumca zamijenio je mladi glumac Luke Kotokek. Snimljene su sve scene, a potom je tvrtka Lola zamijenila Kotekovo lice Schnappovim digitalno pomlađenim. U tome im je pomogla i radnja serije koja cijelu priču stavlja u mračni prostor fikcionalnog svemira.

U razgovoru za Deadline, Schnapp je priznao da mu nije bilo lako snimati te scene. Prije svega jer se morao vratiti gotovo devet godina unatrag i prenijeti svoje pokrete na puno mlađeg glumca.

Morao samo razmišljati introspektivno i reflektirati se na to kako sam glumio i kako sam se kretao, disao, okretao i izgledao i sve to prenijeti ovom malom klincu koji je bio tako sladak, rekao je Schnapp i priznao da mu je u tome pomogla kolegica Millie Bobby Brown.

Naime, ovo nije prvi put da su u "Stranger Things" koristili digitalnu tehniku za pomlađivanje glumaca. Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven prošla je istu proceduru u četvrtoj sezoni. Nju je tad u mlađem izdanju zamijenila glumica Martie Blair.

Izgleda digitalno. Teško je to napraviti tako da izgleda savršeno, ali je ispalo prilično dobro, priznao je Schnapp te dodao kako je zanimljivo vidjeti koliko su se glumci promijenili od samog početka serije.

Za sad nije poznato jesu li i drugi glumci prolazili ovakvo "digitalno pomlađivanje" u novoj sezoni.