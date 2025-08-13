Još jedan novitet na Googleovoj tražilici: Korisnici će moći upravljati izvorima rezultata pretraživanja

Googleovci konstantno razvijaju i testiraju nove opcije s kojima korisnicima žele omogućiti bolje iskustvo pretraživanja. Na službenom blogu ovaj tjedan najavili su novu takvu opciju koja će, barem na početku, biti dostupna na tržištima SAD-a i Indije, a omogućit će odabir omiljenih, odnosno preferiranih medijskih izvora (“Preferred Sources”) s kojih će im se prikazivati rezultati pretraživanja.

Onima kojima je ova opcija dostupna, prilikom pretraživanja određene teme prikazat će im se oznaka zvjezdice pored opcije “Top Stories” pri vrhu rezultata pretrage. Klikom na tu zvjezdicu moći će se dodavati veći broj takvih preferiranih izvora kako bi se pri rezultatima pretraživanja prikazivale više vijesti sa stranice koje inače pratite i kojima vjerujete.

Ideološki balon

No kako naglašavaju na TechCrunchu, koliko god da se ova opcija mnogima može činiti korisna jer im se ne bi trebali prikazivati informacije i rezultati pretraga iz izvora koje inače ne prate i vjerojatno ne bi niti otvarali te poveznice, problem je što time korisnici mogu upasti u zamku ideološkog balona. Na takve probleme su stručnjaci ranije upozoravali s društvenim mrežama čiji su algoritmi prikazivali samo sadržaj koji bi korisnicima trebao biti zanimljiv tako da su ih držali u nekoj vrsti balona u koju se nisu mogle probiti informacije koje nisu u skladu s njihovim ideološkim svjetonazorom, a koje bi u biti mogle biti istinite.

Jednom kada korisnici odaberu izvore, a nema ograničenja oko broja izvora koje mogu odabrati, a rezultati s tih stranica češće će se pojavljivati u dijelu "Top Stories" ili u posebnom dijelu "Iz vaših izvora" u okviru stranice za pretragu. Također, pored ovih izvora, i dalje će se prikazivati sadržaj s drugih izvora, a taj je izvore moguće mijenjati i njima upravljati po željama korisnika.

“Preferred Sources” ranije je predstavljena kao eksperimentalna opcija u okviru Search Labsa te su je korisnici sami morali aktivirati, a tijekom tog razdoblja većina korisnika odabrala je četiri ili više izvora za koje žele da im se prikazuju kao top vijesti pri vrhu pretraživanja. Sada je, dakle, opcija izašla iz eksperimentalne faze i dostupna je prilikom pretraga na engleskom jeziku na spomenuta dva tržišta, a za očekivati je kako će se s vremenom proširiti i na druga tržišta.

Izvor: Google