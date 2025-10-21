Policija je u posljednja dva dana zabilježila dva slučaja prijevara u trgovanju kriptovalutama u kojima je dvoje Istrana ostalo bez oko 13 tisuća eura, izvijestili su u utorak iz istarske policije.

Umaška policija je tako zaprimila prijavu 39-godišnjaka koji je od 17. do 19. listopada putem aplikacije za razmjenu poruka uspostavio komunikaciju s nepoznatom osobom koja se predstavila kao osobni mentor u trgovanju kriptovalutama koji ga je naveo da uplati više tisuća eura putem dostavljene poveznice te kako će na taj način ostvariti zaradu uvećanu za 120 posto koja će mu biti isplaćena kroz kriptovalute, nakon čega je shvatio da je prevaren.

Prevarena je i 66-godišnjakinja s područja Poreča koja je policiji prijavila da je na internetu pronašla stranicu koja se oglašavala kao stranica putem koje se trguje kriptovalutama na koju se prijavila i dostavila svoje podatke i kopiju osobnog dokumenta.

Po kontaktiranju od strane navodnog savjetnika za trgovinu kriptovalutama, žena je uplatila nekoliko stotina eura i dobila navodnu zaradu na svoj račun. Potom je uplatila više tisuća eura, a savjetnik ju je zatražio novu uplatu na ime navodnih troškova poreza. Tada je shvatila da je prevarena i prekinula komunikaciju s navodnim savjetnikom i događaj prijavila policiji.

Policija utvrđuje okolnosti tih događaja i traga za počiniteljima te građane poziva na oprez kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Kako navode, osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da će ulagači naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će jednostavno postati žrtve hakerskog napada.

Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac, poručila je istarska policija građanima.