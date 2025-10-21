Jedna od tema koja se provlači kroz medije sve ove godine od kada je predstavljen ChatGPT su - otkazi. Mogućnosti ove tehnologije već su sada tako velike da na određenim radnim mjestima bez problema može preuzeti ulogu i posao ljudi. A kako tehnologija rapidno napreduje, njene će mogućnosti biti sve veće, što znači i sve veću opasnost za radna mjesta.

Zbog umjetne inteligencije mnogi su već ostali bez posla, no pitanje je jesu li kompanije počele koristiti ovu tehnologiju kao izliku za otpuštanje ljudi kojima su ionako mislili dati otkaz.

AI kao izlika

Fabian Stephany, profesor s Oxford Internet Institutea koji studentima predaje upravo o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, u razgovoru za CNBC komentirao je kako je skeptičan prema informacijama prema kojima kompanije otpuštaju ljude zbog korištenja ove tehnologije. Vjeruje kako samo iskorištavaju trenutačnu situaciju na tržištu i vode se razmišljanjem: Možemo iskoristiti AI kao dobro opravdanje.

Objasnio je kako brojne kompanije i dalje pokušavaju smanjiti broj zaposlenika s čijim su zapošljavanjem pretjerali još tijekom pandemije. Na početku su kao opravdanje za smanjenje broja zaposlenika koristili promjenu politike vezane uz udaljeni rad pa kada su zaposlenike pozvali natrag u urede (u potpunosti ili hibridno), oni kojima to nije odgovaralo na kraju su dali otkaze.

Ista je stvar sada i s umjetnom inteligencijom te velike kompanije čija je tržišna vrijednost u nekim slučajevima veća i od bilijun dolara, sada guraju narative prema kojima trebaju napraviti promjene kako bi ostali kompetitivni. Također, time se pred investitorima pokazuju kao tehnološke napredne kompanije kojima je učinkovitost (i profit) na prvom mjestu, a u isto vrijeme imaju izliku za masovna otpuštanja.

Nezadovoljstvo umjetnom inteligencijom

Zanimljivo, jedno je ranije istraživanje koje je proveo Yale Budget Lab pokazalo kako postoji malo dokaza da je do sada umjetna inteligencija zamijenila ljude u nekom većem obujmu u odnosu na neke prijašnje inovacije poput računala i interneta. Bit će zanimljivo vidjeti kakvi će biti rezultati tog istraživanja za 3 do 5 godina, odnosno koliko će ljudi ostati bez posla, ali i hoće li se otvoriti neka nova radna mjesta na kojima će se tražiti nova radna snaga.

A da AI nije neko spasonosno rješenje pokazalo se i na primjerima nekih kompanija koje su ljude zamijenile s umjetnom inteligencijom i - požalile. Takva je situacija s Klarnom, čiji je CEO najavljivao kako AI može zamijeniti njihovih 700 zaposlenika, prvenstveno u službi za korisnike. Dok je to dobro izgledalo u teoriji, u praksi se pokazalo kako je AI zamijenila - loše zaposlenike. Kvaliteta usluge koju pruža umjetna inteligencija pokazala se puno lošijom u odnosu na ljude pa su iz ove tvrtke najavili kako će se ponovno okrenuti “kvalitetnoj ljudskoj podršci”.

