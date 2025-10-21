Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto izrazio je spremnost za izgradnju golemog zida duž sjeverne obale Jave kako bi se zaštitilo 50 milijuna ljudi od dizanja mora, objavili su indonezijski mediji.

Prabowo je objasnio da je izgradnja zida dugog 535 kilometara duž obale sjeverne Jave vladino rješenje za dizanje mora od oko pet centimetara na godinu zbog posljedica klimatskih promjena.

Počeli smo pripreme za izgradnju 535 kilometara dugog zida na sjevernoj obali Jave kako bismo zaštitili 50 milijuna ljudi od dizanja mora za pet centimetara na godinu, rekao je predsjednik na sjednici kabineta u Džakarti u ponedjeljak.

Po predsjedniku, prijetnja klimatskih promjena mogla bi ugroziti 60 posto nacionalne industrije na sjevernoj obali Jave. Ondje se nalaze i velika rižina polja koja bi mogla biti ugrožena, dodao je.

Naglasio je da država ima dužnost zaštititi ljude i stratešku imovinu nacije.



Izgradnja zida, koja se planira od 1995., stajat će najmanje 80 milijardi američkih dolara.

Projekt je od ključne važnosti, to je mega projekt. Ne znam koji će ga predsjednik završiti, ali moramo početi i počet ćemo, rekao je.