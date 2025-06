Uspješan start, ali ne bez problema: Ovo je za Teslu prilika teška bilijun dolara

Nakon godina najava i velikih očekivanja, Teslini robotaksiji napokon su se pojavili na cestama, što je oduševilo investitore ove kompanije. Elon Musk lansiranje je nazvao uspješnim, na što je reagirala i burza pa je cijena dionice kompanije porasla za oko 9 posto, a tržišna vrijednost tvrtke sada iznosi više od bilijun dolara.

Teslini robotaksiji na cesti: Influenceri oduševljeni, zakonodavci još uvijek oprezni

Musk je za Teslin robotaksi servis rekao kako je kulminacija desetljeća napornog rada, a na početku će njihovi automobili u kojima nema vozača biti dostupni malom i odabranom broju korisnika. S obzirom na to da bi svaka pogreška mogla biti fatalna, Tesla ne želi žuriti već će polako povećati broj robotaksija na cestama Austina, a konačni cilj je da na cestama jednog dana putnike prevozi Cybercab, automobil u kojem nema volana, niti papučica za gas i kočnicu. Također, Muskova vizija je kako bi svi vlasnici svojih Tesli mogli uključiti svoje automobile u robotaksi servis. Dok su oni na poslu ili sjede na kauču u dnevnoj sobi, njihov automobil bi mogao prevoziti putnike i zarađivati za njih.

Iako je, dakle, Musk rekao kako je lansiranje bilo uspješno te iako su na mreži objavljeni videozapisi osoba koje su se provozale u robotaksijima te su pohvalili autonomnu tehnologiju, prvi dan ipak nije prošao bez problema. Srećom, nije riječ o velikim problemima, no kako naglašavaju mediji, ipak su privukli pozornost regulatornih tijela u SAD-u.

Putujete u London? Uskoro ćete se moći voziti u automobilima budućnosti

Među inim, u jednoj je situaciji robotaksi na kratko prešao u suprotnu traku, ponekad je znao lelujati na cesti, a u jednoj je situaciji naglo zakočio usred vožnje kao reakcija na policijsko vozilo koje se nalazilo izvan njegove prometne trake. Zbog toga je Muskovu kompaniju kontaktirala Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa kako bi prikupili dodatne informacije o spomenutim situacijama.

Više od milijun robotaksija na cestama?

Dok je lansiranje ovog servisa veliki uspjeh za Muska i Teslu, kompanija i dalje prilično zaostaje za konkurentima, prvenstveno za Waymom. Popularnost njihovih robotaksija sve je veća te tjedno obave više od 250 tisuća plaćenih vožnji - i to bez nekih problema. Waymo se polako širi i na nove gradove, a iz kompanije su čak najavili mogućnost privatnog posjedovanja njihovih automobila u budućnosti. Osim američke kompanije, veliki napredak na ovom su tržištu ostvarile i kineske kompanije, prvenstveno Baidu i WeRide koje su u svojim autonomnim automobilima već prevezli milijune putnika.

Kakav si poklon za rođendan planira Elon Musk! Tesla će ispisati povijest automobilske industrije

Tesla je daleko od takvih brojki, no planovi su, kao i uvijek kada je u pitanju Musk, iznimno ambiciozni. Musk je tako u jednom ranijem intervjuu najavio stotine tisuća, ako ne i više od milijun autonomnih automobila u SAD-u do kraja sljedeće godine. Da bi se te njegove najave ostvarile, osim što bi se njihovi robotaksiji do tada trebali pokazati gotovo pa bezgrešnim, ta će odluka ovisiti i o regulatornim tijelima.

Milijune robotaksija sljedeće godine vjerojatno nećemo vidjeti na cestama, no nakon toliko najava, i pokretanje robotaksi servisa u Austinu veliki je uspjeh za Teslu i Muska i sada se samo trebaju nadati da neće biti nikakvih problema i nesreća, kako bi se njihova usluga mogla širiti s više automobila, odnosno na nova tržišta. Šef ove tvrtke i ranije je govorio kako budućnost Tesle leži upravo u robotaksijima i autonomnoj vožnji, a prema nekim analitičarima, ovo je za Teslu prilika vrijedna bilijun dolara.

Izvor: CNBC