Je li to zaista budućnost? Velika najava iz Googlea mogla bi radikalno promijeniti tržište automobila

Kada je Google u pitanju, većina ljudi će prvo pomisliti na tražilicu, Gmail, Android, karte za navigaciju i brojne druge poznate proizvode ove kompanije koje svakodnevno koristimo. Oni koji ne prate toliko ovu tvrtku i sve projekte na kojima radi, sigurno neće povezati Google s automobilskom industrijom, no njihova uloga u budućnosti mogla bi biti - revolucionarna.

Naime, ovaj tehnološki div još je prije 15-ak godina počeo razvijati tehnologiju za autonomnu vožnju, a kombinacija ranog razvoja i velikih ulaganja urodila je plodom pa tako putem svoje kompanije Waymo godinama pružaju uslugu robotaksija u više američkih saveznih država. Kako smo do sada više puta pisali, ova usluga pokazala se fantastičnom te, usprkos rijetkim problemima, Waymo svakog tjedna odradi čak 250 tisuća plaćenih vožnji.

Njihovi autonomni automobili do sada su prešli više desetaka milijuna kilometara, a podaci kompanije pokazuju kako je njihova tehnologija, odnosno Waymo Driver, kako ga nazivaju - najbolji vozač na svijetu. Usprkos tako velikom broju prijeđenih kilometara, robotaksiji nisu sudjelovali u prometnim nesrećama s teže ozlijeđenim ili poginulim osobama i općenito su se u vožnji pokazali iznimno pouzdani, uz pokoju iznimku.

Postoji mogućnost…

Ekran u Waymovom automobilu (Foto: Afp)

Treba naglasiti kako tvrtka nema svoje automobile, već surađuje s kompanijama poput Hyundaija, Jaguara i kineskog Zeekra, u čija vozila ugrađuje svoju tehnologiju.

Svi ti automobili, a Waymo upravlja flotom od oko 700 vozila, koriste se isključivo kao robotaksiji i ne postoji mogućnost da ih netko kupi i posjeduje autonomni automobil. No u budućnosti to bi se moglo promijeniti, dao je do znanja izvršni direktor Alphabeta (krovne kompanije koja, među inim, uključuje Google i Waymo).

U razgovoru s investitorima nakon objave posljednjih poslovnih rezultata, Sundar Pichai rekao je kako ga svi put na takvim konferencijama i sastancima uvijek pitaju istu stvar - kada će njihovi autonomni automobili biti dostupni za kupovinu, odnosno kada će ih privatne osobe moći posjedovati. Konkretan odgovor na to pitanje Pichai još nema, no ne isključuje da bi se jednom to moglo dogoditi. Postoji mogućnosti osobnog vlasništva u budućnosti, rekao je.

A cijena?

Tako nešto moglo bi radikalno promijeniti automobilsko tržište jer bi ljudi mogli kupiti automobil koji nikada u životu neće morati voziti, već će takvim vozilima upravljati isključivo računala. Jasno je kako do toga neće doći tako skoro jer su potrebne brojne regulatorne dozvole (Waymovi automobili mogu prometovati samo na određenim tržištima i ograničenim dijelovima prometnica), no čini se kako polako, ali sigurno tržište ide u tom smjeru.

Naravno, kako je riječ o tehnološki iznimno naprednim vozilima, jasno je kako će zbog svoje cijene na početku biti rezervirani samo za one dubokog džepa, no da je moguće napraviti cjenovno prihvatljiviji autonomni automobil možemo vidjeti na primjeru kineskog Baidua. Njihov odjel za robotaksije Apollo Go nedavno je predstavio novu generaciju svog robotaksija čija cijena proizvodnje iznosi manje od 30 tisuća dolara. Dok cijena proizvodnje Waymovih robotaksija nije poznata, podaci nekih analitičara pokazuju kako je ona oko 5 puta veća.

Iako brojni današnji automobili već danas imaju napredne opcije asistenta u vožnji poput Tesle koja je daleko dogurala sa svojim autopilotom i FSD-om, vozači i dalje trebaju biti na oprezu i držati ruke na volanu, dok kod Wayma to nije slučaj jer je prednje sjedište ispred volana u njihovim robotaksijima u potpunosti prazno i vozilima upravlja samo i isključivo tehnologija. Jednog dana možda ćemo imati priliku i mi posjedovati takve automobile i, dok računalo upravlja vozilom, spavati, čitati, gledati TV ili se jednostavno odmarati, ne misleći na promet.

Izvor: NY Post