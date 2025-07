Znanstvenici su ChatGPT-u dali da upravlja svemirskom letjelicom i ostali u šoku

Umjetna inteligencija do sad je pokazala da je u nekim stvarima naprednija od ljudi, dok u drugima - još mora puno učiti. Stoga je pomalo iznenadila vijest da su istraživači odlučili umjetnoj inteligenciji prepustiti upravljanje više milijuna dolara vrijednom svemirskom letjelicom.

Točnije, tim znanstvenika s MIT-a i Sveučilišta Politécnica u Madridu, iskoristio je OpenAI-jev ChatGPT kao autonomnog agenta koji kontrolira svemirsku letjelicu. Recimo da su iskoristili ChatGPT kao AI pilota.

Kako navode u svom radu objavljenom u Journal of Advances in Space Research, ostali su iznenađeni kad su otkrili da je ChatGPT nadmašio sva njihova očekivanja. Testirali su njegove sposobnosti tako što su ga uključili u svojevrsno natjecanje u simulaciji svemira temeljenoj na videoigri Kerbal Space Program. Tako je u Kerbal Space Program Differential Game Challenge nekoliko autonomnih AI agenata odmjerilo snage ne bi li znanstvenici vidjeli može li ih se koristiti za manevriranje satelitima i drugim svemirskim letjelicama.

Otkrili su kako se ChatGPT pokazao posebno uspješnim u prevođenju uputa i upita o tome kako orijentirati i manevrirati svemirskom letjelicom. Bolji od njega je samo bio specijalizirani program koji prevodi komplicirane jednadžbe u upravljanje letjelicom.

Treba istaknuti kako je istraživanje provedeno prije lansiranja modela ChatGPT-4, što bi moglo značiti da su novije verzije još uspješnije u ovom poslu.

No, samo zato što je ChatGPT bio uspješan, ne znači da bismo trebali uvesti AI u upravljanje svemirskim letjelicama i satelitima. Koliko god modeli AI napreduju, još uvijek pokazuju da nisu uvijek pouzdani, a to bi u svemiru moglo dovesti do velikih, skupih i opasnih pogrešaka.