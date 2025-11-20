Astronauti zaglavljeni u orbiti više nisu puka anomalija. Nekada rijetka situacija sada se čini sve učestalijom u svemirskim letovima s ljudskom posadom. Nedavni događaji pokazuju da čak i dobro planirane misije mogu biti ometene, pretvarajući kratka putovanja u produžene boravke u svemiru.

U ožujku su se tako NASA-ini astronauti Butch Wilmore i Suni Williams sigurno vratili na Zemlju, nakon što je njihova osmodnevna misija produžena na devet mjeseci zbog tehničkih (i političkih) problema s letjelicom za povratak, što naglašava ranjivost u svemirskim operacijama.

Sličan izazov sada imaju Kinezi na njihovoj svemirskoj postaji Tiangong. Tri tajkonauta, Zhang Lu, Wu Fei i Zhang Hongzhang, nasukani su na toj stanici od proteklog petka. Njihova letjelica za povratak Shenzhou 21 oštećena je početkom studenoga kada je mali komadić svemirskog otpada, kako je priopćila Kineska svemirska agencija (CMSA), pri udaru napuknuo prozor letjelice. Dužnosnici CMSA-e izjavili su da pripremaju zamjensku letjelicu. Iako službeni datum povratka još nije potvrđen, izvješća o praćenju zračnog prometa ukazuju na planirano lansiranje 25. studenoga, piše portal SpaceNews.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je prethodna posada napustila postaju koristeći jedinu ispravnu letjelicu, istu na kojoj su Zhang, Fei i Hongzhang stigli. Nije jasno zašto svih šest astronauta nisu ostali na postaji dok nije bila dostupna zamjenska letjelica, iako su doduše zalihe vjerojatno bile ograničene. Potpuni opseg oštećenja kineske letjelice isto tako nije poznat.

Jan Osburg, starija inženjerka korporacije RAND, izjavila je za Space.com da su ti događaji ogroman alarm za buđenje. To je svakako loša situacija. Nadam se da će se astronauti sigurno vratiti na Zemlju, poručila je.

Kako svemirski otpad i dalje raste, rizici od sličnih zastoja sve su veći, a svijet nestrpljivo očekuje siguran povratak trojice kineskih tajkonauta.