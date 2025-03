Umjesto 10 dana u svemiru su proveli više od 9 mjeseci: Pogledajte kako je boravak u svemiru utjecao na njihova tijela

Misija je trebala trajati desetak dana, no dvoje astronauta ostalo je na ISS-u više od devet mjeseci. No kakve će to posljedice ostaviti na njih?

Branimir Vorša | 19.03.2025. / 13:45