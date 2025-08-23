Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan

Znanstvenici su otkrili iznenađujući čimbenik u regulaciji tjelesne mase, aminokiselinu cistein. Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Metabolism sugerira da bi upravljanje tom molekulom moglo utjecati na način na koji tijelo sagorijeva masnoće.

Studija, koju su vodili znanstvenici iz Centra za biomedicinska istraživanja Pennington i drugih američkih institucija, istražila je zašto smanjenje kalorija dovodi do gubitka težine. Rezultati pokazuju da iscrpljivanje cisteina pomaže pretvorbi bijele masti, koja skladišti energiju, u smeđu mast, koja je sagorijeva. Taj mehanizam mogao bi djelovati kao prirodni pokretač mršavljenja.

Rezultati sugeriraju buduće strategije upravljanja težinom koje se možda neće oslanjati isključivo na smanjenje unosa kalorija, kaže Krisztian Stadler, biomedicinski inženjer iz Penningtona.

Testiranje učinka

Kako bi testirali taj učinak, znanstvenici su uzgojili miševe nesposobne za proizvodnju cisteina. Kada aminokiselina nije bila nadopunjena u prehrani, životinje su izgubile 25–30 posto tjelesne težine u roku od tjedan dana. Nasuprot tome, miševi sposobni proizvoditi cistein zadržali su svoju težinu.

Iako nisu provedena ispitivanja na ljudima, tim je analizirao podatke 238 sudionika istraživanja o smanjenju kalorija. Njihovo masno tkivo također je sadržavalo niže razine cisteina, što ukazuje da bi ograničavanje kalorija moglo djelovati djelomično i kroz navedeni mehanizam pokazan na miševima.

Rizici i metabolička ravnoteža

Nalazi jednako ukazuju, i na priliku, ali i na opasnost. Potpuno uklanjanje cisteina pokazalo se životno ugrožavajućim kod miševa, iako se težina vratila kada su razine obnovljene.

Uz dramatičan gubitak težine i povećano sagorijevanje masti koji su rezultat uklanjanja cisteina, ta aminokiselina je također središnja za redoks ravnotežu i redoks puteve u biologiji, kaže Stadler.

Redoks ravnoteža znači ravnotežu između oksidacije i redukcije u stanicama. To je način na koji tijelo održava kontrolu nad reaktivnim molekulama (npr. slobodnim radikalima) i štiti stanice od oštećenja. Ako ravnoteža "pukne", može doći do oksidativnog stresa, što je povezano s bolestima i starenjem.

Redoks putevi su biokemijski procesi kroz koje stanice provode te reakcije oksidacije i redukcije. Oni uključuju prijenos elektrona između molekula i ključni su za stvaranje energije (npr. u mitohondrijima), detoksikaciju i regulaciju mnogih metaboličkih funkcija.

Eric Ravussin, fiziolog iz Penningtona, dodao je na kraju da je njihovo istraživanje zapravo otkrilo novog igrača u energetskom metabolizmu.

Izvor: Science Alert