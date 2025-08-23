Ovaj crv zna kako blokirati vašu bol, znanstvenici žele znati kako

Neki od najmanjih invazivnih organizama u prirodi su i najspretniji. Vrsta Schistosoma mansoni, parazitski crv koji živi u slatkoj vodi, savršeno je savladao umjetnost "nečujnog ulaska". Njegove ličinke mogu prodrijeti kroz ljudsku kožu bez boli ili svrbeža, neprimjetno se uvlačeći u tijelo gdje rastu i razmnožavaju se, uzrokujući šistosomijazu, kroničnu bolest koja pogađa stotine milijuna ljudi širom svijeta i koja ako se ne liječi može dovesti do kroničnih oštećenja organa, anemije, usporenog rasta kod djece i problema s jetrom i bubrezima.

Znanstvenici su sada otkrili tajnu te tihe invazije navedenih parazitskih crva. S. mansoni izlučuje molekule koje suzbijaju specifičnu vrstu osjetilnih neurona u koži, poznatih kao TRPV1+. Ti neuroni inače otkrivaju toplinu, peckanje i svrbež te pokreću imunološke reakcije koje bi inače spriječile ulazak parazita u tijelo.

Ako identificiramo i izoliramo molekule koje parazitski crvi koriste za blokiranje TRPV1+ aktivacije, to bi moglo predstavljati novu alternativu trenutnim opioidnim tretmanima za smanjenje boli. Molekule koje blokiraju TRPV1+ također bi se mogle razviti u terapije koje smanjuju ozbiljnost bolesti kod pojedinaca koji pate od bolnih upalnih stanja, kaže imunolog De'Broski Herbert iz Škole za medicinu Tulane u SAD-u i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu The Journal of Immunology.

Testiranje hipoteze

Kako bi istražili, Herbert i kolege koristili su miševe. Neki su bili zaraženi ličinkama S. mansoni, dok su drugi ostali nezaraženi kao kontrolna skupina. Skupine su bile zaslijepljene kako bi se spriječila pristranost. Miševi su podvrgnuti testu tolerancije na bol: šapa je nakratko izložena izvoru topline, uz mjerenje vremena reakcije.

Kulture neurona iz moždane tekućine zaraženih i nezaraženih miševa izložene su kapsaicinu (spoj iz čili paprike koji izaziva osjećaj peckanja ili topline i često se koristi u istraživanjima kako bi se testirali TRPV1+ neuroni). Kulturi iz kontrolne skupine pokazale su znatno jaču imunološku reakciju, potvrđujući da S. mansoni suzbija TRPV1+ neurone, smanjujući i signale opasnosti i imunološku aktivaciju.

Implikacije za medicinu

Identificiranje molekula u S. mansoni koje blokiraju TRPV1+ moglo bi pomoći u preventivnim tretmanima šistosomijaze. Zamišljamo topički pripravak (lijek koji djeluje lokalno, op.a.) koji aktivira TRPV1+ kako bi spriječio infekciju kontaminiranom vodom kod pojedinaca izloženih riziku od stjecanja S. mansoni, napominje Herbert.

Osim prevencije, otkriće sugerira potencijalne nove pristupe u razvoju terapija protiv bolova. Ipak, potrebna su pažljiva dodatna istraživanja, jer suzbijanje imunološkog odgovora nosi i rizike. Američki tim planira detaljnije proučiti molekule koje blokiraju TRPV1+ kako bi razumjeli njihov mehanizam djelovanja.

Izvor: Science Alert