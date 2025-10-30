Kina će u sklopu svojega sljedećeg leta s ljudskom posadom na svemirsku postaju poslati najmlađeg astronauta u svojoj povijesti, objavile su u četvrtak vlasti, dodajući da će se ondje naći i četiri laboratorijska miša.tri vijesti o kojima se priča 9M730 Burevestnik Hoće li ruski "leteći Černobil" promijeniti globalnu sigurnost? Evo što se dosad zna o tom strašnom oružju Zagonetka iz prirode Američki šišmiši imaju neobičnu sposobnost, a nitko od znanstvenika ne zna zašto Grizu u trenu Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
Svemirska postaja Tiangong, a vode je timovi s troje astronauta koji se izmjenjuju svakih šest mjeseci, krunski je dragulj kineskoga svemirskog programa u koji su uložene milijarde dolara u nastojanjima da se sustignu Sjedinjene Države i Rusija.
Misija Shenzhou-21 trebala bi krenuti u petak u 23:44 po mjesnom vremenu iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini, rekao je glasnogovornik Kineske agencije za svemirske letove s ljudskom posadom (CMSA) Zhang Jingbo.
Inženjer leta Wu Fei, koji je upravo napunio 32 godine, postat će dosad najmlađi kineski astronaut u svemirskoj misiji, izvijestile su vlasti.
Osjećam se neizmjerno sretno, rekao je novinarima u četvrtak. Mogućnost spajanja vlastitih, osobnih snova sa slavnim putovanjem kineskoga svemirskog programa najveća je sreća koju mi je ovo doba donijelo.
Nadređeni će mu biti svemirski pilot Zhang Lu (48), koji je sudjelovao u misiji Shenzhou-15 prije više od dvije godine. Specijalist za korisni teret Zhang Hongzhang (39) treći je član posade.
Putovanje uključuje i četiri laboratorijska miša - dva mužjaka i dvije ženke - koji će poslužiti za prve kineske eksperimente u orbiti na glodavcima, rekao je glasnogovornik CMSA-e Zhang.
Zapovjednik Zhang Lu je kazao kako je uvjeren da će njegov tim "obaviti posao za domovinu i njezin narod s potpunim uspjehom“.
Pekinški svemirski program, treći koji u orbitu šalje ljudsku posadu, ranije je sletio robotskim roverima na Mars i Mjesec.
Kina je u vrijeme vladavine predsjednika Xi Jinpinga pojačala planove o ostvarenju svojega "svemirskog sna".
Peking kaže kako na Mjesec do 2030. kani poslati misiju s ljudskom posadom te na površini Mjeseca namjerava izgraditi bazu.
CMSA je u četvrtak izvijestila da se "čvrsto drži" tog cilja. U pripremi je niz "ključnih nadolazećih testova", među kojima su i testiranje lunarnog modula Lanyue i svemirske letjelice s ljudskom posadom Mengzhou.