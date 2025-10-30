Kina će u sklopu svojega sljedećeg leta s ljudskom posadom na svemirsku postaju poslati najmlađeg astronauta u svojoj povijesti, objavile su u četvrtak vlasti, dodajući da će se ondje naći i četiri laboratorijska miša.

Svemirska postaja Tiangong, a vode je timovi s troje astronauta koji se izmjenjuju svakih šest mjeseci, krunski je dragulj kineskoga svemirskog programa u koji su uložene milijarde dolara u nastojanjima da se sustignu Sjedinjene Države i Rusija.

Misija Shenzhou-21 trebala bi krenuti u petak u 23:44 po mjesnom vremenu iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini, rekao je glasnogovornik Kineske agencije za svemirske letove s ljudskom posadom (CMSA) Zhang Jingbo.

Inženjer leta Wu Fei, koji je upravo napunio 32 godine, postat će dosad najmlađi kineski astronaut u svemirskoj misiji, izvijestile su vlasti.

Osjećam se neizmjerno sretno, rekao je novinarima u četvrtak. Mogućnost spajanja vlastitih, osobnih snova sa slavnim putovanjem kineskoga svemirskog programa najveća je sreća koju mi ​​je ovo doba donijelo.

Nadređeni će mu biti svemirski pilot Zhang Lu (48), koji je sudjelovao u misiji Shenzhou-15 prije više od dvije godine. Specijalist za korisni teret Zhang Hongzhang (39) treći je član posade.

Putovanje uključuje i četiri laboratorijska miša - dva mužjaka i dvije ženke - koji će poslužiti za prve kineske eksperimente u orbiti na glodavcima, rekao je glasnogovornik CMSA-e Zhang.

Zapovjednik Zhang Lu je kazao kako je uvjeren da će njegov tim "obaviti posao za domovinu i njezin narod s potpunim uspjehom“.

Pekinški svemirski program, treći koji u orbitu šalje ljudsku posadu, ranije je sletio robotskim roverima na Mars i Mjesec.

Kina je u vrijeme vladavine predsjednika Xi Jinpinga pojačala planove o ostvarenju svojega "svemirskog sna".

Peking kaže kako na Mjesec do 2030. kani poslati misiju s ljudskom posadom te na površini Mjeseca namjerava izgraditi bazu.

CMSA je u četvrtak izvijestila da se "čvrsto drži" tog cilja. U pripremi je niz "ključnih nadolazećih testova", među kojima su i testiranje lunarnog modula Lanyue i svemirske letjelice s ljudskom posadom Mengzhou.