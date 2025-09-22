Iako je Uber najpoznatiji po taksi-prijevozu, ova tvrtka, baš kao i Bolt, ima i svoj odjel za dostavu hrane koji djeluje na nekim tržištima. Pored klasičnih načina dostave, kompanija uskoro kreće s novim eksperimentom koji bi trebao oduševiti sve koji često naručuju hranu jer bi vrijeme dostave moglo biti znatno kraće. Naime, umjesto putem automobila, bicikla ili romobila, hrana bi na kućni prag stizala - zračnim putem.

Uber je dogovorio partnerstvo s izraelskom kompanijom Flytrex, jednom od četiri tvrtke koja u SAD-u ima dozvolu za upravljanje dronovima u tzv. BVLOS operacijama, odnosno dronovi ne moraju biti vidljivi pilotima, već njima mogu upravljati i na većim udaljenostima. Flytrex već surađuje s nekim velikim američkim tvrtkama poput Walmarta i DoorDasha te su do sada već izvršili više od 200 tisuća uspješnih zračnih dostava. Zahvaljujući partnerstvu s Uberom, ta bi se brojka uskoro trebala značajno povećati.

Novo poglavlje poslovanja

Na početku je planiran pilot-program, odnosno testiranje kako bi vidjeli učinkovitost i sigurnost ovakvog načina dostava, a ako testiranja prođu bez problema, planirano je širenje na više područja u SAD-u. Iz Ubera kažu kako suradnjom s Flytrexom ulaze u novo poglavlje poslovanja s dostavom hrane: Prvi put u velikim razmjerima donosimo brzinu i održivost dostave putem dronova na platformi Uber Eats.

Dostava putem bespilotnih letjelica postaje sve popularnija u SAD-u. U ovu tehnologiju ulaže i Google te je njihova tvrtka Wing također dogovorila partnerstva s Walmartom i DoorDashom oko dostave hrane i namirnica, dok Zipline većinom dostavlja medicinske potrepštine u San Franciscu.

Slične planove i zračnim dostavama godinama ima i Amazon, no razvoj tehnologije i dronova ne idu u skladu s planovima. Iako je Jeff Bezos prije više od deset godina najavio uslugu Prime Air, usluga još nije pokrenuta, a do sada je zabilježeno više problema pri testiranjima, uključujući i padove dronova. Zanimljivo je kako je Uber i ranije imao sličnih planova pa su još 2019. najavili početak dostave dronovima, no pokazalo se kako su tadašnje najave ipak bile preambiciozne.

Dok razvoj i implementacija dostavnih dronova ide puno sporije u odnosu na očekivanja i ranije planove, u budućnosti bi takav način dostave ipak mogao biti sve popularniji tako da bi naručenu hranu umjesto na ulaznim vratima, mogli preuzimati na - prozorima i balkonima.

