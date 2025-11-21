Zanimljivo je slušati nagađanja o budućnosti u kojoj će dominirati umjetna inteligencija i robotika. Ono što već sad znamo jest da će tehnologija i napredni roboti preuzeti sve više poslova, a s time bi trebala rasti produktivnost i učinkovitost, no postoji bojazan kako će se to i odraziti na radna mjesta za ljude koja bi mogla polako - nestati.

No ako pitate Elona Muska, ta je bojazan neopravdana. Prema njemu, roboti i umjetna inteligencija u budućnosti će biti toliko napredni da će preuzeti gotovo sve što danas rade ljudi. U biti trebali bi biti toliko dobri da će moći proizvoditi gotovo sve - od hrane do brojnih proizvoda te će pružati usluge koje danas pružaju ljudi i sve to u izobilju, iako će i dalje postojati neka ograničenja poput npr. električne energije.

Musk je o tome govorio gostujući početkom ovog tjedna na američko-saudijskom investicijskom forumu, zajedno s glavnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom.

Zbog tehnologije koja će sve raditi, ljudima bi sve stvari mogle postati dostupne te će biti gotovo besplatne, a ako do toga zaista dođe, sam koncept novca izgubit će smisao jer ljudi više neće imati što kupovati u klasičnom smislu. Novac bi, dakle, mogao postati nebitan. Usporedio je to sa svijetom iz Iain Banksove serije Kultura, u kojem novac ne postoji jer je sve gotovo neograničeno dostupno.

Rad - opcionalan i neobavezan

To ne znači da ljudi neće ništa raditi, no rad bi po Musku mogao postati - neobavezan, slično poput bavljenja sportom ili igranja videoigara. Dao je jednu zanimljivu usporedbu za to - s uzgojem povrća. Iako je uzgajanje povrća u svom dvorištu ili vrtu puno teže, mnogi to i dalje rade, ali zato što to vole raditi, ne zato što moraju. Na isti način on gleda i na rad u budućnosti.

U njegovoj viziji budućnosti nema mjesta za siromaštvo. Naime, kada tehnologija zavlada svijetom, vlade bi trebale uvesti univerzalni osobni dohodak, odnosno nekakav mjesečni iznos koji bi svi ljudi dobivali za ugodan život. To ne bi trebao biti običan univerzalni dohodak, nego - veliki univerzalni dohodak, smatra Musk. Ključ takve utopijske budućnosti u kojoj svi imaju novaca, ali i osiguranu zdravstvenu skrb jest Teslin robot Optimus koji bi za ljude trebao obavljati posao dok oni uživaju.

No prelazak u takvo društvo neće biti jednostavan, niti bez problema te je Musk u jednom ranijem intervjuu rekao kako će do tog trenutka biti brojne traume i poremećaji.

Izvor: Business Insider