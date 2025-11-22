Tiho zujanje drona koji prolazi kroz uske hodnike uskoro bi mogao postati uobičajen prizor u djelovanju američkih predstavnika zakona. Inspirirani tehnologijom koja se aktivno koristi u ratu u Ukrajini, FBI istražuje dronove upravljane optičkim vlaknima, cijenjene zbog nemogućnosti ometanja njihovih signala i sposobnosti rada tamo gdje radio signali ne rade.

FBI je ovog tjedna izdao zahtjev za informacije (RFI), tražeći dobavljače sposobne isporučiti dronove s optičkim vlaknima, zajedno s konvencionalnim radiofrekvencijskim dronovima. FBI je odgovoran za istragu niza saveznih kaznenih djela. Dronovi se koriste u raznim segmentima pri reagiranju i na mjestu raznih incidenata. FBI bi želio prikupiti informacije i utvrditi mogu li dobavljači isporučiti obje vrste dronova, stoji u navedenom RFI-u koji prenosi portal The War Zone.

Prednosti i mane

Dronovi s optičkim vlaknima povezuju se izravno s kontrolerom preko fizičke veze, zaobilazeći prepreke koje mogu degradirati radio signale, što ih čini idealnima za zgrade i zatvorene prostore. Ipak, imaju i nedostatke. Manje su pokretni od radiofrekvencijskih dronova i njihova se žica može zapetljati ili prekinuti te uz to troše energiju i kapacitet tereta za nošenje namotaja optičkog vlakna.

Dronovi američkim predstavnicima zakona pomažu operacijama izviđanjem zgrada, nadzorom osumnjičenika i pružanjem situacijske svijesti. Dronovi mogu poslužiti kao pomnožitelj snage pomažući policajcima u traženju osumnjičenika ili nestalih osoba, jer dron može pretražiti veće područje brže od policajaca, ističe se u izvještaju Istraživačkog servisa američkog Kongresa, koji isto tako prenosi navedeni portal.

Iako sposobni i za puno više od nadzora, FBI ne planira uporabu tih dronova u smrtonosne svrhe. Dronovi s optičkim vlaknima mogu se koristiti i za testiranje, obuku i razvoj protumjera. Traženi modeli moraju biti robusni, prenosivi u ruksaku, imati zaštitu od prašine i vode, s najmanje trideset minuta leta, integriranim prikazom videa i cijenom ispod 11.000 eura.

Korisni i protiv narko kartela

Rastuće prijetnje od narko kartela koji koriste opremu za ometanje dronova dodatno naglašavaju potrebu za takvom tehnologijom. Povećava se uporaba sustava za ometanje dronova usmjerenih prema američkim agentima duž granice, rekao je za The War Zone Stefano Ritondale, glavni časnik za obavještajne poslove u tvrtki Artorias, specijaliziranoj za kartelsko nasilje u Meksiku, latinoameričke poslove te trgovinu drogom i organizirani kriminal.

Jose Perez, pomoćnik ravnatelja FBI-ja, istaknuo je opasnosti od kartela tijekom davanja izvješća američkom Kongresu u lipnju 2025. godine.. Kriminalni odjel FBI-ja je usmjeren na kartelski promet opasnih narkotika, poput ilegalnog fentanila, preko naših granica, rekao je tada, napomenuvši više od 6000 slučajeva usmjerenih na transnacionalne kriminalne organizacije.