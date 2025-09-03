U Appleu mogu biti iznimno zadovoljni s prodajnim brojkama u posljednjem kvartalu. Potražnja za iPhoneom značajno je porasla te je u posljednjem kvartalu prodano čak 13 posto više telefona u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije, a zanimljivo je kako u tom porastu prodaje svoju prste možda čak i ima i Donald Trump (razlog je strah od povećanja cijena zbog najavljenih carina).

Za očekivati je kako za Apple ono najbolje ipak tek dolazi jer nas dijeli još samo nekoliko dana do predstavljanja nove generacije iPhonea koja uključuje i model Air koji bi mogao dodatno povećati potražnju za njihovim telefonima.

No najveći novitet ipak dolazi godinu dana kasnije, barem ako je vjerovati sve većem broju glasina, od kojih većina dolazi iz povjerljivih izvora. U rujnu 2026. godine, Appleova ponuda telefona trebala bi prvi put uključivati i - preklopni telefon.

Cijena još nije poznata, no jasno je kako će biti visoka

To će, to je jasno, biti najskuplji Appleov telefon u povijesti i bit će zanimljivo vidjeti kolika će biti njegova cijena. O cifri se za sada ne govori previše, no ako ćemo uspoređivati s konkurencijom poput Samsungova modela Galaxy Z Fold7, za očekivati je kako ta cifra neće biti niža od 2 tisuće dolara.

Uz takvu cijenu, jasno je i kako očekivanja o prodaji ovog telefona ne mogu biti ista kao i za obične i jeftinije modele iPhonea. Zato su iz Applea na početku bili prilično konzervativni s predviđanjima. Glasine tako kažu kako su njihova prvotna predviđanja iznosila 6 do 8 milijuna za 2026. godinu te 10 do 15 milijuna za 2027. godinu. No novi izvještaj pokazuju kako optimizam oko potražnje za ovim uređajem - raste.

Pokrenut će cijelo tržište

Prema novim predviđanjima, ekipa iz Applea očekuje kako će prodaja iPhonea Fold (ili kako će se već zvati) tijekom posljednjih nekoliko mjeseci sljedeće godine, tj. nakon predstavljanja iznositi između 8 i 10 milijuna komada. Značajno su povećana i očekivanja za 2027. godinu tijekom koje bi, nadaju se u ovoj kompaniji, broj prodanih preklopnih iPhonea mogao doseći između 20 i čak 25 milijuna komada.

Nakon što je tržište preklopnih telefona godinama bilo u porastu, iako su te brojke bile relativno skromne u odnosu na ukupnu prodaju smartphonea, prošle godine došlo je do usporavanja. Prema predviđanjima analitičara to će usporavanje biti privremeno te se već sljedeće godine očekuje novi veliki rast, a glavni razlog za to trebao bi biti upravo - iPhone Fold.

Izvor: GSM Arena