Tri kineska astronauta, čiji je povratak prošli tjedan na Zemlju bio odgođen zbog oštećenja letjelice usred udara svemirskih krhotina, sletjela su u Kinu u petak poslijepodne, objavila je državna televizija CCTV.

Kineska svemirska agencija (CMSA) je danas prvi puta objavila detalje odgode povratka na Zemlju, navodeći da su se na prozoru povratne kapsule svemirskog broda Shenzhou-20 (Božanske letjelice) pojavile "malene pukotine".

Misija Shenzhou-20 započela je u travnju i odvijala se glatko sve dok ono što je CMSA nazvala sumnjivim udarom sitnog svemirskog otpada u tu svemirsku letjelicu nije dovelo do odgode povratka posade na Zemlju, izvorno planiranog za 5. studenog.

Kapsula ne ispunjava sigurnosne zahtjeve za povratak s posadom, Shenzhou-20 će ostati u orbiti i provoditi relevantne eksperimente, navodi se u priopćenju agencije.

Vratili se s letjelicom Shenzhou-21

CMSA pojašnjava da se je posada napustila svemirsku stanicu Tiangong drugom svemirskom letjelicom, Shenzhou-21, sletjevši u Dongfeng u autonomnoj regiji Unutarnja Mongolija na sjeveru Kine u 16:40 sati (08:40 GMT).

Odgoda, iako kratka, vrlo je neobična za program koji je funkcionirao kao sat i u protekloj godini ostvario nova postignuća, poput slanja astronauta rođenih 1990-ih i rekordno duge svemirske šetnje, a postoje i planovi za obuku i slanje prvog stranog astronauta iz Pakistana na Tiangong sljedeće godine.

Svaka misija Shenzhou završava primopredajom, tijekom koje posada koja odlazi dočekuje posadu koja dolazi i preuzima operacije svemirske stanice. Tijekom razdoblja primopredaje, koje traje nekoliko dana, dva broda Shenzhou pristaju uz svemirsku stanicu.

Odluka o vraćanju posade Shenzhou-20 na Zemlju svemirskom letjelicom koju je koristila posada Shenzhou-21, koja je svoj šestomjesečni boravak u svemiru započela prije dva tjedna, sugerira da je oštećenje letjelice Shenzhou-20 dovoljno ozbiljno da kineske svemirske vlasti smatraju da je zasad nesposobna za let.

S obzirom na oštećenje letjelice Shenzhou-20, kineski program s ljudskom posadom suočit će se s novim logističkim problemima. S povratkom Shenzhou-21 na Zemlju šest mjeseci ranije nego što je planirano, posada letjelice ostat će na svemirskoj postaji bez ikakve letjelice koja bi ih mogla odvesti kući u slučaju nužde.

Prema kineskim sigurnosnim protokolima, kada se astronauti ne mogu sigurno vratiti na Zemlju zbog kvara, lansirat će se bespilotna svemirska letjelica za hitne slučajeve kako bi astronaute vratila kući.

Svemirski otpad predstavlja veliku prijetnju

CMSA je priopćila da će svemirska letjelica Shenzhou-22 biti lansirana u prikladno vrijeme u budućnosti.

Oštećenje kineske svemirske letjelice naglašava rastući izazov "svemirskog otpada" za istraživanje svemira.

Zbog naglog povećanja orbitalnog otpada, vjerojatnost oštećenja svemirskih letjelica i svemirskih postaja svih zemalja značajno je porasla, rekao je za Reuters Igor Marinin, član Ruske akademije kozmonautike u Moskvi.

Svemirsko smeće omelo je više misija na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), 25 godina starom znanstvenom laboratoriju kojim upravljaju Sjedinjene Države i Rusija.

SpaceX kapsula koju je NASA koristila za prijevoz astronauta do ISS-a morala je izbjegavati sumnjive komade svemirskog otpada tijekom leta, dok je sama postaja veličine nogometnog igrališta nekoliko puta manevrirala kako bi se izbjegle goleme krhotine svemirskog otpada. Raspad starih, nefunkcionalnih satelita, nezgode s aktivnima i testiranja protusatelitskog oružja mogu stvoriti ogromna polja svemirskog otpada koja ostaju u orbiti godinama.