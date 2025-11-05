Trebala je to biti samo još jedna misija kineskih astronauta, no čini se kako bi im se mogao dogoditi isti scenarij kakav su doživjeli američki astronauti.tri vijesti o kojima se priča Na rubu bankrota Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati Pronađeno rješenje Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize Poruka HGSS-a Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Naime, trojica kineski astronauta koji su se trebali vratiti na Zemlju, morat će produljiti svoj šestomjesečni boravak.
Kako je priopćila kineska svemirska agencija, Chen Dong, Chen Ghongrui i Wang Jie već su predali "ključeve" svemirske postaje novoj posadi, kad je njihov povratak opozvan. Sumnja se da je svemirski brod misije Shenzhou-20 pretrpio udar komada svemirskog otpada te je upitna njegova ispravnost.
Analiza udara i procjena rizika su u tijeku, poručili su iz agencije, bez bilo kakvih dodatnih detalja o potencijalnoj šteti ili trajanju odgode povratka kineskih astronauta.
Za sad nema informacija o tome kad bi se trojica astronauta, koji su na kinesku svemirsku postaju otišli u travnju 2025. godine, mogli vratiti na Zemlju.
Cijeli slučaj podsjeća na onaj američkih astronauta Suni Williams i Butch Wilmore, koji su na kratku jednotjednu misiju krenuli u lipnju 2024. godine, no zbog problema s letjelicom Boeing Starliner koja ih je dovezla, ostali su puno dulje. Na kraju ih je nakon devet mjeseci na Međunarodnoj svemirskoj postaji, na Zemlju vratila letjelica Space Crew Dragon u ožujku 2025. godine.