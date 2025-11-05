Trebala je to biti samo još jedna misija kineskih astronauta, no čini se kako bi im se mogao dogoditi isti scenarij kakav su doživjeli američki astronauti.

Naime, trojica kineski astronauta koji su se trebali vratiti na Zemlju, morat će produljiti svoj šestomjesečni boravak.

Kako je priopćila kineska svemirska agencija, Chen Dong, Chen Ghongrui i Wang Jie već su predali "ključeve" svemirske postaje novoj posadi, kad je njihov povratak opozvan. Sumnja se da je svemirski brod misije Shenzhou-20 pretrpio udar komada svemirskog otpada te je upitna njegova ispravnost.

Analiza udara i procjena rizika su u tijeku, poručili su iz agencije, bez bilo kakvih dodatnih detalja o potencijalnoj šteti ili trajanju odgode povratka kineskih astronauta.

Za sad nema informacija o tome kad bi se trojica astronauta, koji su na kinesku svemirsku postaju otišli u travnju 2025. godine, mogli vratiti na Zemlju.

Cijeli slučaj podsjeća na onaj američkih astronauta Suni Williams i Butch Wilmore, koji su na kratku jednotjednu misiju krenuli u lipnju 2024. godine, no zbog problema s letjelicom Boeing Starliner koja ih je dovezla, ostali su puno dulje. Na kraju ih je nakon devet mjeseci na Međunarodnoj svemirskoj postaji, na Zemlju vratila letjelica Space Crew Dragon u ožujku 2025. godine.