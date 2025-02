Kraj za proizvod koji je proglašen najgorim gadgetom, a dobio je nagradu za jedan od najboljih izuma 2023. godine

Kada je Humane najavio svoj AI Pin, gadget baziran na umjetnoj inteligenciji koji je trebao predstavljati alternativu pametnim telefonima i pokazati kako će izgledati budućnost gadgeta bez zaslona, u tehnološkoj industriji vladalo je veliko uzbuđenje i iščekivanje. Velike pohvale tom uređaju stigle su i prije njegova službena predstavljanja, pa ga je časopis Time proglasio jednim od najboljih izuma 2023. godine.

Dan prije predstavljanja procurili novi detalji o uređaju koji bi mogao mobitele u potpunosti izbaciti iz igre

Taj gadget, govorilo se tada, ima revolucionaran potencijal te pokazuje korak u kojem bi se industrija mogla kretati u budućnosti, jednom kada pametni telefoni više ne budu naši glavni uređaji. Zahvaljujući AI-u takvi bi gadgeti znali sve o svojim korisnicima, njima bi se upravljalo glasom i gestama, a umjesto na ekran sadržaj bi se projicirao na dlan ruke.

Usprkos tako velikim najavama i očekivanjima bilo je jasno kako u današnje vrijeme, u kojem ljudi provode sate i sate zadubljeni u ekrane telefona, AI Pin nikome neće moći postati glavni uređaj, već bi mogao biti zanimljiv tehnološkim entuzijastima koji vole među prvima eksperimentirati s novim tehnologijama.

HP preuzima Humane

Nakon što se taj uređaj pojavio u prodaji, ekipa iz Timea vjerojatno je požalila zbog svoje odluke i odabira AI Pina kao jednog od najboljih izuma 2023. Teško je pronaći jednu stvar kojom bi korisnici, ali i recenzenti tog uređaja bili zadovoljni, a o kakvom je gadgetu riječ, najbolje opisuje komentar jednog od najpoznatijih tehnoloških youtubera Marquesa Brownleea, koji ga je tada opisao najgorim proizvodom koji je recenzirao do tada. Razlog njegova neuspjeha ne treba čuditi jer riječ je o uređaju cijene 699 dolara (naknadno je smanjena na 499 dolara) za čije je AI usluge potrebno plaćati 24 dolara mjesečno, a nema ekran, tako da na njemu ne možete surfati, gledati videozapise i slično. Pored toga, većina nije bila niti zadovoljna samim uređajem i načinom na koji je izrađen.

S obzirom na to da taj uređaj nije ispunio očekivanja te za njega nije bilo previše potražnje, ovaj tjedan su iz Humanea najavili kako prestaju s njegovom prodajom te će za desetak dana obustaviti njegovu povezivost i usluge. Ukratko, to znači da oni koji su kupili taj uređaj više ga neće moći koristiti.

Humane AI Pin (Foto: Humane)

Ne samo da to znači kraj za AI Pin već i za samu kompaniju. Naime, HP je dao ponudu za preuzimanje kompanije, odnosno njezinih najvažnijih dijelova (uključujući zaposlenike, intelektualno vlasništvo s više od 300 patenata te AI platformu Cosmos), koju će oni, prema medijskim napisima, prihvatiti. Iako iz Humanea nisu komentirali konkretnu cifru koju je HP ponudio, navodno je riječ o 116 milijuna dolara. Ekipa iz Humanea sigurno nije zadovoljna s tim iznosom jer su prošle godine od potencijalnih kupaca tražili između 750 milijuna i jedne milijarde dolara.

S obzirom na to da su vlasnici tog uređaja platili veliki novac, bit će prilično puno ljudi nezadovoljnih činjenicom što neće dobiti povrat novca. Naime, povrat će dobiti samo oni kojima je uređaj isporučen nakon 15. studenog prošle godine, s tim da zahtjev za povrat moraju ispuniti do 27. veljače. Oni koji su dali 700 dolara prije tog datuma ostat će samo s bezvrijednim gadgetom koji je možda imao potencijala, no taj potencijal svakako nije ispunjen.

Izvor: Digital Trends