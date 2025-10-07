Kako će izgledati gadget budućnosti, odnosno uređaj koji bi jednom mogao zamijeniti pametne telefone? Ako pitate Marka Zuckerberga ili CEO-a Applea Tima Cooka, to bi vjerojatno mogle biti pametne naočale s podrškom za umjetnu inteligenciju i proširenu stvarnost. No Sam Altman se ne slaže s njima te smatra kako bi telefone mogao zamijeniti neki potpuno novi gadget kakav u biti još nije napravljen.

Neke su kompanije već eksperimentirale s takvim novim uređajima na kojima je u prvom planu umjetna inteligencija, no Humane AI Pin i Rabbit R1 su razočarali i tehnološke novinare i rijetke korisnike.

U sličnom smjeru, odnosno AI gadgetu razmišljaju i Sam Altman iz OpenAI-ja te Jony Ive, bivši glavni Appleov dizajner. Oni su udružili snage i najavili revolucionaran AI gadget, no pokazalo se kako je razvoj takvog uređaja prilično kompliciran te će im trebati više vremena u odnosu na ranije najave.

U planu je više uređaja

Kako smo saznali na OpenAI-jevoj konferenciji za developere, a prenijeli su na na Wiredu, Altman i Ive ne razmišljaju o samo jednom uređaju, već o seriji uređaja koje bi u budućnosti trebali svakodnevno koristiti.

Ive je objasnio kako smatra da ljudi danas nemaju jednostavan odnos s tehnologijom te je upravo to razlog zbog kojeg se odlučio na partnerstvo s OpenAI-jem. Naime, s AI gadgetima koje pripremaju i o kojima razmišljaju, on želi promijeniti odnos koji ljudi imaju s uređajima koje koristimo svaki dan. Posebno je zanimljiv način na koji Ive razmišlja o AI hardveru. Naime, iako ova tehnologija ima veliki potencijal za povećanje produktivnosti i učinkovitosti, to nije njegov fokus, niti primarna stvar s tim uređajima. Naime, on smatra kako bi nas takvi uređaji trebali učiniti sretnima, ispunjenijima, mirnijima, manje tjeskobnima i manje nepovezanima.

Brojne ideje

Legendarni dizajner i njegov tim već imaju ideje za 15 do 20 proizvoda kako bi pronašli onaj pravi komad hardvera na koji će se kompanija fokusirati. Koliko god su telefoni i računala sjajni, postoji nešto novo za napraviti, komentirao je Altman na konferenciji i objasnio kako dizajn i razvoj tog novog hardvera nije jednostavna stvar.

Mislim da imamo priliku učiniti nešto nevjerojatno, ali trebat će vremena; rekao je šef OpenAI-a i time u biti potvrdio glasine o kojima se ovih dana pisalo, a to je da će predstavljanje njihova prvog AI gadgeta, za koji se Ive i Altman nadaju kako bi mogli donijeti revoluciju ovo tržište, biti kasnije u odnosu na ranija predviđanja. Tada se, naime, govorilo kako taj uređaj možemo očekivati tijekom 2026., no sada je jasno kako je taj rok sada pomaknut.

Izvor: Wired