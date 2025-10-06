Spektakularno najavljena suradnja između OpenAI i bivšeg Appleovog glavnog dizajnera, Jonyja Ivea, ponovno se našla u problemima. Nakon što je najavljeno da Ive i OpenAI rade na razvoju novog hardverskog uređaja baziranog na umjetnoj inteligenciji, informacije o tom partnerstvu i svemu vezanom uz njega jednostvno su nestale s OpenAI-eve web stranice.

Brand "io", pod kojim bi se novi uređaj proizvodio i prodavao, našao se u problemima zbog tužbe oko veoma sličnog imena s tvrtkom Iyo koja proizvodi i prodaje "prvo audio računalo na svijetu".

No, čini se kako su te pravne probleme riješili. Barem na prvi pogled.

Naime, kako piše Financial Times, partnerstvo između Ivea i OpenAI našlo se u novim problemima, ovaj put tehničke naravi, koji bi mogli odgoditi lansiranje tog misterioznog uređaja. Prvotno je lansiranje uređaja, za koji su iz OpenAI proučili kako će u potpunosti promijeniti način na koji koristimo AI, bilo planirano za negdje tijekom 2026. godine. Ali s novim poteškoćama, to bi moglo biti i kasnije.

Među tehničkim poteškoćama s kojima se partneri susreću je osmišljavanje glasa i manira AI asistenta koji bi trebao biti "prijatelj koji je računalo, ali nije ona čudna AI djevojka".

Uz to, još uvijek je nejasno kako planiraju riješiti pitanje privatnosti na uređaju koji bi trebao "slušati 24 sata dnevno", a tu je i navodno probijanje budžeta zbog potrebe za povećanom računalnom snagom.

Pa ipak, iako su u javnost izašle brojne poteškoće s kojima se susreću, ono što nije jasno je o kakvom se uređaju točno radi, kako će izgledati, kao ni koliko bi mogao koštati na kraju. Poznato je tek da će imati ekran, moći stati u džep te koristiti umjetnu inteligenciju.