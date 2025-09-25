Google s mobilnim operativnim sustav Android drži većinu tržišta pametnih telefona i jedini im je konkurent Apple čiji iOS pokreće sve modele iPhonea. Osim operativnog sustava za telefone, Google je predstavio i Chrome OS, platformu namijenjenu računalima te su u suradnji s poznatim hardverskim kompanijama već predstavili brojne modele Chromebookova.

Kako smo saznali tijekom nedavne Qualcommove konferencije, Googleovci i dalje imaju velike planove za tržište osobnih računala, no u njihovom središtu više neće biti Chrome OS, već - Android.

Povezivanje platformi

Rick Osterloh iz Googleova odjela za uređaje i usluge, koji je bio jedan od govornika na konferenciji, rekao je kako je njegova tvrtka do sada imala različite sustave za računala i telefone, no sada rade na projektu s kojim žele povezati te platforme.

Zato gradimo zajedničku tehničku osnovu za naše proizvode na osobnim i stolnim računalnim sustavima, objasnio je.

Dakle, ono što donosi budućnost jest spajanje Androida i ChromeOS-a, a s Androidom 16 Google je već počeo povlačiti poteze u tom smjeru jer telefoni s tom verzijom OS-a dolaze s naprednijim desktop modom koji omogućuje korištenje više aplikacija na vanjskim ekranima.

Govorilo se, naravno, i o umjetnoj inteligenciji koja će biti od velike važnosti te će Gemini, Google Assistant, kao i širi paket AI aplikacija biti implementirani u Googleov ekosustav za osobna računala.

Nevjerojatan uređaj

A da je ono što rade itekako veliko i značajno, potvrdio je i izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon. On je vidio misteriozni Googleov uređaj kojeg je opisao nevjerojatnim rekavši da ne može dočekati da stigne na tržište. Taj uređaj, objasnio je, donosi viziju povezivanja mobilnosti i osobnih računala.

No usprkos tim velikim riječima, neke konkretne hardverske detalje o tome što možemo očekivati od takvog računala ipak nije podijelio s javnosti, iako je jasno kako će takve PC Androide pokretati Qualcommov hardver.

Još jedna stvar koja je jako važna, a o kojoj se nije govorilo su - vremenski rokovi. Dakle, nije poznato je li riječ o projektu koji bi mogao zaživjeti uskoro ili je tek u početnoj fazi pa bi se na računala s Androidom mogli načekati.

Izvor: The Verge

