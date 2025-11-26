Privatna kineska tvrtka sa sjedištem u Pekingu najavila je hipersoničnu raketu sposobnu dostići brzinu do sedam puta veću od brzine zvuka, što predstavlja rijedak primjer komercijalnog ulaska u segment hipersoničnih oružja kojim su dosad dominirale državne kineske tvrtke. Tvrtka Lingkong Tianxing, poznata na engleskom kao Space Transportation, predstavila je hipersoničnu raketu Yukong Ji-1000, ili YKJ-1000, u videozapisu na društvenim mrežama.

Tvrtka je izjavila da raketa može dosegnuti brzine između Mah 5 i 7 i preći udaljenosti od otprilike 500 do 1300 kilometara. YKJ-1000 je također dizajniran da samostalno otkriva prijetnje i manevrira kako bi ih izbjegao, dodala je tvrtka.

Promotivni video prikazuje testno lansiranje u pustinji, pri čemu radnici raspoređuju raketu iz transportnog kontejnera. Animacija u videu prikazuje YKJ-1000 kako otkriva brobenu grupu oko nosača zrakoplova i prilagođava putanju leta kako bi izbjegla njihovu protuzračnu obranu. Snimke također prikazuju raketu koja pogađa cilj u pustinji, iako se autentičnost tih scena nije mogla potvrditi, piše portal Business Insider.

Strateška poruka i tenzije s Japanom

Video završava animiranim prikazom više raketa YKJ-1000 koje lete prema Japanu, otprilike 1300 kilometara od sjeveroistočne Kine. Napetosti između Tokija i Pekinga pojačale su se nakon komentara nove japanske premijerke Sanae Takaichi o mogućim odgovorima na kinesku invaziju Tajvana. Kina je izdala putne savjete za svoje građane, dok su neke aviokompanije otkazale letove u Japan. Tokio je upozorio svoje građane na oprez u Kini.

Najava Space Transportationa mogla bi poremetiti tržište hipersoničnih raketa, koje su dosad dominirale državne tvrtke. Takve rakete lete brzinama najmanje pet puta većim od brzine zvuka, što otežava njihovo presretanje. Space Transportation je za kineski The Global Times potvrdio da se osnovna verzija već masovno proizvodi, dok je u razvoju napredna verzija s umjetnom inteligencijom.

Kineski portal South China Morning Post izvijestio je da je predstavnik tvrtke rekao kako YKJ-1000 proizvode po cijeni od otprilike 10 posto cijene tipične rakete, iako nije jasno na koje rakete se to odnosi. Za usporedbu, američko Ministarstvo obrane procjenjuje da dugometne hipersonične rakete koštaju oko 37 milijuna eura po komadu.

Zašto su hipersonične rakete važne?

Hipersonične rakete izuzetno su brze, što otežava njihovo presretanje. Ukrajina je primjerice izvijestila da je oborila ruske hipersonične rakete Kh-47M2 Kinžal i 3M22 Circon.

Takozvani Boost-glide sustavi i scramjet motori u kineskom arsenalu izazivaju zabrinutost zbog njihovih nepredvidivih putanja. Iako je Peking javno prikazao svoje "ubojice nosača zrakoplova", malo toga je doista potvrđeno o njihovim stvarnim sposobnostima.