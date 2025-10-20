Korištenje javnog toaleta na brojnim se mjestima naplaćuje, a u sve češćem broju slučajeva, tehnologija je i tu zamijenila ljude. Umjesto osobe koja sjedi pred ulazom i pazi da ubacite sitniš, sada se pred brojnim javnim toaletima postavljene mašine koje ne samo da primaju novac, već ulazak u WC možete platiti i karticom.

No u nekim javnim toaletima, to nije jedino tehnološko rješenje (ili zapreka) koje vam stoji na putu prije nego obavite ono zašto ste i zaista i došli. Naime, u Kini postoje javni WC-i u kojima, ako želite toaletni papir, prvo morate - pogledati reklame.

Umjesto reklame, može i novac

Kako prenose na stranici Metro, u nekim javnim WC-ima na kutijama s toaletnim papirom postavljeni su posebni QR kodovi koje je potrebno skenirati s pametnim telefonom. Nakon skeniranja, na ekranu telefona pojavi se kratka reklama i, kada ona završi, iz kutije izađe određena količina toaletnog papira. Gledanje reklama, ipak, nije obavezno. Naime, oni koji ne žele na svom pametnom telefonu pogledati reklamu, oni za papir trebaju platiti neki manji iznos, od otprilike nekoliko centi ili malo više.

Osim činjenice što se čini prilično nezgodnim da, dok sjedite na WC školjci, vadite telefon iz džepa i na njemu gledate reklame ili s telefonom plaćate na nekakvom automatu, tu je i pitanje higijene. Iako mnogi svoje vrijeme u toaletima provode s telefonima u rukama, tako nešto svakako nije higijenski, a nedavno istraživanje povezalo je korištenje telefona tijekom vremena dok sjedite na školjci i s - hemoroidima. Također, što u slučaju da nestane baterije pa korisnici neće moći niti pogledati reklame, niti platiti (jer mnogi više niti ne nose novčanik i kartice jer sve imaju na mobitelima)?

Ako se pitate zašto bi netko morao gledati reklame ili plaćati za korištenje papira u javnim WC-ima, odgovor je što se tako smanjuje otpad jer su neki ljudi koristili velike količine toaletnog papira. Zanimljivo, neki su ga navodno čak i uzimali i nosili kućama.

Zbog ovog poteza, odnosno reklama i naplate, neki su na forumima predložili da, kada idete u javne toalete u Kini, toaletni papir - nosite sa sobom.

