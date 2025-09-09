Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, prema novom istraživanju koje je usporedilo higijenske "navike" onih koji se koriste i onih koji se ne koriste pametnim telefonima na tom privatnom mjestu.

Anketu u kojoj je sudjelovalo 125 ljudi proveo je tim liječnika i znanstvenika s raznih institucija, uključujući Medicinski centar Beth Israel Deaconess (BIDMC) Medicinskog fakulteta Harvard i kliniku Cleveland u SAD-u.

Vrijeme provedeno na WC-u bilo je značajno veće kod korisnika pametnih telefona nego za one koji ih ne koriste, otkrio je istraživački tim, a čitanje vijesti i korištenje društvenih mreža navedeni su kao najčešće prijavljene aktivnosti na pametnim telefonima kod onih koji imaju tendenciju "zadržavanja na tronu".

Rezultati ove studije sugeriraju da postoji povećana pojavnost hemoroida među ljudima koji koriste pametne telefone dok sjede na WC-u, rekli su istraživači u radu objavljenom u PLOS One, znanstvenom i medicinskom časopisu.

Gotovo četiri od deset korisnika telefona provode više od pet minuta tamo kamo i car ide sam, prema anketi, a jednako se dugo zadrži samo 7% onih koji ne koriste telefon na WC-u.

Korištenje pametnih telefona može nenamjerno produžiti vrijeme korištenja WC-a, potencijalno povećavajući pritisak u analnom tkivu, što zatim može dovesti do hemoroida, upozorio je tim, objašnjavajući da su anketu proveli nakon popularne teorije da ovisnici o telefonima češće pate od hemoroida od drugih.

Nevjerojatno je lako izgubiti pojam o vremenu kada skrolamo po pametnim telefonima, a popularne aplikacije su u potpunosti dizajnirane za tu svrhu, rekla je Trisha Pasricha s Harvarda, autorica knjige „Pogrešno kakate“.

Poznata po svojoj kolumni 'Pitajte liječnika' u The Washington Postu, Pasrichin savjet je da „ostavite pametne telefone“ kada idete u WC.

Ovisnost o telefonu povezana je s nesanicom i anksioznošću u drugim nedavno objavljenim istraživanjima, dok druga povezuju širenje neželjene pošte, prijevara i zlonamjernih softvera kao još jedan potencijalni uzrok problema s mentalnim zdravljem korisnika telefona.