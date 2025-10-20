Nedavno objavljen video možda je i prvi koji prikazuje ogromni kineski radarski nevidljivi vojni dron, neformalno nazvan GJ-X, u letu. To označava još jedan važan iskorak u brzo napredujućem programu bespilotnih letjelica te zemlje.

Postojanje tog zrakoplova otkriveno je u rujnu, nakon što ga je satelitska snimka zabilježila na zračnoj bazi Malan u provinciji Xinjiang. Analitičari su procijenili njegov raspon krila na oko 42 metra, što ga svrstava među najveće radarski nevidljive dronove na svijetu. Tvrdnje da nadmašuje B-21 Raider vjerojatno su pretjerane, iako GJ-X ostaje ogroman za dizajn u obliku letećeg krila, piše portal The War Zone.

Kratki video leta kineskog vojnog drona s društvenih mreža pokazuje ono što se čini istim dronom snimljenim u Malanu, ili dron s vrlo sličnim dizajnom. Ipak, moguće je da je prikazani dron drugačiji od onog viđenog na satelitskoj snimci u Malanu, pri čemu oba dijele sličan dizajn. Promatrači napominju da bi to mogao biti odvojeni prototip koji dijeli isti dizajn, piše The War Zone, jer Kina razvija barem jedan sličan dizajn, moguće unutar iste razvojne linije.

GJ-X ima razdvojene kormilne površine na vanjskim krilima, što je karakteristično za zrakoplove u obliku letećeg krila poput američkog B-2 Spirita. Također se vidi mala izbočina iznad stražnjeg dijela trupa i vjerojatno se radi o vrhu uleglog ispušnog kanala, što upućuje na dvomotorni dizajn. Posebno je zanimljiv protuoboj na donjoj strani, koji stvara tamniju siluetu trupa kako bi se otežalo prepoznavanje oblika u zraku. To je klasična kamuflažna tehnika koja zbunjuje vizualno otkrivanje i orijentaciju.

Vojni analitičari koji prate razvoj kineske vojske ne slažu se oko moguće namjene tog drona. Neki sugeriraju da je to velika bespilotna borbena letjelica (UCAV) namijenjena udarnim operacijama, dok drugi smatraju da je bespilotni radarski nevidljivi bombarder, piše The War Zone.

GJ-X se pridružuje nizu nedavnih kineskih vojnih zrakoplova, uključujući J-36 i J-XDS borbene zrakoplove. Svi navedeni zrakoplovi pokazuju koliko je Kina ubrzala razvoj naprednog borbenog zrakoplovstva, a ono što je javnosti vidljivo, vjerojatno je samo djelić onoga što se zapravo razvija u tajnosti.