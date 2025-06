FOTO Prvi pogled sprijeda na J-36, tajanstveni kineski vojni zrakoplov

Pojavila se nova slika koja po prvi put prikazuje kineski misteriozni borbeni zrakoplov J-36 izravno sprijeda. Fotografija potvrđuje pretpostavke da taj vrlo težak taktički kineski vojni zrakoplov ima iznimno široku kabinu s kupolastim pokrovom iznad širokog nosnog dijela, s dvama članovima posade koji sjede jedan pored drugoga, što je rijedak raspored u pilotskoj kabini kakav imaju, primjerice, ruski Su-34 i američki F-111.

VIDEO Ovo je dosad najjasnija snimka kineskog "nevidljivog" borbenog zrakoplova neobičnog izgleda

Na slici se jasno vidi gornji usisnik za središnji motor i dva donja usisnika, što ukazuje na konfiguraciju s tri motora. Djelomično su vidljivi i trapezoidni donji usisnici zraka, slični onima na F-22, piše portal The War Zone.

Very interesting but strange frontal view of the CAC J-36, which due to the „merging“ of the top air intake, DSI bump and the wide cockpit makes it look even wider ... pic.twitter.com/xWFXAOjcFb