VIDEO Jedan za drugim: Šalje li Kina političku poruku čineći svoje "nevidljive" nove zrakoplove namjerno vidljivima?

Novi kineski nevidljivi vojni zrakoplov, čiji naziv je javno nepoznat, ali se nagađa da je J-50 ili J-XDS, ponovno privlači pozornost vojnih stručnjaka i javnosti. Spomenuti takozvani nevidljivi zrakoplov uhvaćen je u novoj videosnimci niskog preleta izravno iznad promatrača koji ga je snimio. Stručnjaci vjeruju da je taj vojni mlažnjak bez repa kineski prototip lovca šeste generacije koji je razvila kineska tvrtka Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

Navedeni kineski prototip bio je praćen kineskom inačicom ruskog Su-27 Flankera, što je inače standard prilikom testnih letova. Riječ je o dosad najjasnijem pogledu na futuristički oblik kineskog mlažnjaka, koji otkriva dizajn fokusiran na radarsku nevidljivost i koji ima lambda oblik krila, dva motora, nadzvučne usisnike bez divertera (DSI) i moguće 2D mlaznice za vektorski potisak.

