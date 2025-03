VIDEO Misteriozni novi kineski zrakoplov uhvaćen u novom testnom letu

Kineski misteriozni zrakoplov J-36, za koji se pretpostavlja da je radarski nevidljiv i da predstavlja šestu generaciju borbenih zrakoplova, primijećen je u drugom probnom letu, pokazale su videosnimke koje kruže kineskim društvenim mrežama.

Jedna od snimki prikazuje taj mlažnjak kako manevrira na maloj visini, s jasnim pogledom na njegov bok i podvozje, uključujući produljeni stajni trap i Pitot cijev (mehanička naprava za precizno mjerenje dinamičkoga tlaka i brzine strujanja zraka) postavljenu na nosu, što ukazuje na ranu fazu testiranja tog zrakoplova.

CAC's 6th generation Fighter J-36 Nice turn radius in 2nd clip and a good side profile look https://t.co/PasjNdGUYd pic.twitter.com/JvBreiOgb5

J-36 je prvi put primijećen 26. prosinca 2024. godine dok je letio iz Chengdu Aircraft Corporationa (CAC). Istog dana u Shenyang Aircraft Corporationu (SAC) viđen je još jedan zrakoplov, navodno isto tako iduće generacije, za koji se nagađa da je J-XX. Međutim, ostaje nejasno je li potonji lovac pete ili šeste generacije i koji bi trebao nadopuniti J-36.

Klasifikacija navedenih kineskih novih zrakoplova ostaje diskutabilna. U ovoj fazi nemoguće je potvrditi kineske tvrdnje da su ti dizajni zrakoplovi šeste generacije, piše portal The Aviationist. Očekuje se da će ti zrakoplovi ispuniti više uloga, uključujući nadmoć u zraku i koordinaciju na bojnom polju.

Jedna slika koju je podijelio analitičar vojnog zrakoplovstva Andreas Rupprecht na platformi X prikazuje stražnji dio zrakoplova J-36, na kojoj se vide svijetli ispusi koji podsjećaju na mehanizam naknadnog sagorijevanja. Međutim, Rupprecht je upozorio da autentičnost te slike ostaje neprovjerena. Provjerene slike pokazuju da je letjelica opremljena trima ravnim mlaznicama.

Three more images showing the J-36 during its second flight. pic.twitter.com/B5nAmiyPlg