VIDEO Ovo je dosad najjasnija snimka kineskog "nevidljivog" borbenog zrakoplova neobičnog izgleda

Kineski borbeni zrakoplovi sljedeće generacije, neslužbeno poznati kao J-36 i J-XDS/J-50, napreduju kroz faze testiranja, a najnoviji video J-36 nudi nov, važan uvid u evoluciju njegova dizajna.

Spomenuti video i fotografije, navodno snimljeni u kineskom gradu Chengduu, u kojem je sjedište proizvođača tog zrakoplova, tvrtke Chengdu Aircraft Corporation, otkrivaju dosad najdetaljniji pogled s boka i straga na J-36. Snimka prikazuje tri različita ispuha motora, konfiguraciju vrlo neuobičajenu za moderne lovce.

Finally got my hands on this video! Crystal-clear footage of Chengdu's 6th-generation fighter jet soaring over Chengdu Airport. Absolutely amazing! 🤩 #Chengdu6thGenFighter #MilitaryTech pic.twitter.com/Mmuz8kQA9h

Prema pisanju portala The War Zone, "latice" koje se nalaze na ispusima imaju velike sličnosti s nekadašnjim prototipom američke tvrtke Northrop Gruman, YF-23, koji je također imao nekonvencionalan raspored ispuha i usisnika zraka.

Ista snimka J-36 obnovila je raspravu o rasporedu unutar pilotske kabine. Iako se dugo nagađalo da bi mlažnjak mogao imati dizajn s dvama sjedalima jedno uz drugo, trenutačne snimke to jasno ne definiraju. Andreas Rupprecht, istaknuti analitičar kineskog vojnog zrakoplovstva, primijetio je u objavi na platformi X potencijalnu prisutnost "dvaju različitih head-up zaslona" u pilotskoj kabini iako se čeka potvrda tog opažanja.

Wow! I hope this latest image of the J-36 is legit but usually @琴石2022 on Weibo is quite credible! 😮 pic.twitter.com/zkPLBZaku4