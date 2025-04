Nova objavljena fotografija koja kruži društvenim mrežama nudi dosad najjasniji bočni pogled na tajanstveni kineski "nevidljivi" vojni zrakoplov koji razvija kineska tvrtka Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Iako se neslužbeno taj zrakoplov naziva J-XDS ili J-50, njegov naziv je i dalje spekulativan, a kineske vlasti ne nude službenu oznaku niti pojašnjavaju njegovu namjeravanu ulogu.

Taj vojni mlažnjak predstavlja drugi potpuno novi takozvani stealth dizajn otkriven od 26. prosinca 2024. godine. Drugi, veći zrakoplov koji je razvila kineska tvrtka Chengdu Aircraft Corporation (CAC), spekulativno je označen kao J-36.

Nove slike prikazuju bezrepnu strukturu zrakoplova s ​​lambda krilom, optimiziranim za nevidljivost i aerodinamičku učinkovitost. Zrakoplov ima dva motora, nadzvučne usisnike bez divertera (DSI) i potencijalno 2D vektorske mlaznice. Jedna nova slika posebno potvrđuje prisutnost sada jasno vidljive pilotske kabine, pružajući "najjasniji dokaz dosad da zrakoplov ima posadu", suprotstavljajući se ranijim nagađanjima da bi mogao biti bez posade ili imati hibridnu sposobnost.

As it seems, we finally have a quite decent side shot of SAC's J-XDS from its flight today and also for the first time a clearer proof it has indeed a canopy. pic.twitter.com/i0IEmLebYH