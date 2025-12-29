Ogromna ledena ploča na Antarktiku, koja je dobila nadimak "ledenjak sudnjeg dana", zbog potencijalnih implikacija koje bi njezino raspadanje moglo imati na razinu mora i sudbinu obalnih zajednica, još je jednom izazvala osjećaj straha kod znanstvenika koji je prate.

Kako su opisali u studiji koju je objavila Međunarodna kolaboracija ledenjaka Thwaites (ITGC), velike pukotine koje nastaju u ledenoj površini nastavljaju slabiti njezin strukturni integritet. To znači da je "sudnji dan" samog ledenjaka bliži nego što je ikad bio.

U studiji ističu kako bi se ledenjak mogao "urušiti pod vlastitom težinom", što bi moglo izazvati porast globalne razine mora od čak 3,3 metra i probleme za desetke milijuna ljudi diljem svijeta koji žive uz obale.

Analizirajući satelitske podatke u razdoblju od 2002. do 2022. godine, tim istraživača sa Sveučilišta u Manitobi primijetio je kako pukotine u ledenjaku Thwaites (kako mu je službeno ime) nastavljaju rasti.

Tijekom protekla dva desetljeća doživio je progresivno pucanje oko zone uzvodno od svoje točke pričvršćivanja, što ugrožava njegov strukturni integritet, stoji u studiji.

Satelitske snimke pokazale su da se ukupna duljina površine pukotina povećala s oko 160 kilometara na više od 320 kilometara. No, znanstvenici su uočili i promjene u pukotinama. Sve je više kratkih pukotina, što sugerira nova velika naprezanja koja djeluju na ledenjak.

Alarmantna situacija uočena je i ispod površine mora zahvaljujući drugoj studiji. Autori te studije primijetili su kako zagrijavanje oceanskih voda topi ledenjak i stvara šupljine u njegovoj unutrašnjosti, što dodatno ugrožava njegov integritet.

Nova, hladna voda, koja nastaje topljenjem ledenjaka, miješa se s toplijom oceanskom i uzrokuje turbulencije, koje dodatno tope još više leda.

Iako znanstvenici još uvijek pokušavaju sakupiti što više informacija kako bi bolje razumjeli razorne učinke globalnog zagrijavanja na sam ledenjak, jedno je sigurno - budućnost nije ružičasta.

Prema posljednjem izvješću ITGC-a iz rujna 2025. godine, povlačenje ledenjaka znatno se ubrzalo u posljednjih 40 godina.

Iako je malo vjerojatno da će do potpunog kolapsa doći u sljedećih nekoliko desetljeća, naši nalazi ukazuju na to da će se tijekom 21. i 22. stoljeća ledenjak i dalje te sve brže povlačiti, stoji u izvješću.

Ono što bi, navode u izvješću, moglo usporiti topljenje, je hitno i održivo ublažavanje klimatskih promjena.

A znamo kako je to dosad prošlo.

Izvor: Wired