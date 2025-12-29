Hrvatska ima novi HIT proizvod! U velikom finalu šeste sezone emisije Startaj Hrvatska, poduzetnica Nikolina Perša, koja stoji iza brenda Smočnica, i njezine Pločke dobile su titulu HIT proizvoda 2025. godine. Tijekom sezone njezin se proizvod istaknuo kvalitetom i kontinuiranim razvojem.

Ovo mi je veliko iznenađenje. Znam da je moj proizvod odličan, ali nisam očekivala da ću dobiti i potvrdu da je to zaista HIT proizvod. Treba vremena da se dojmovi slegnu, otkrila je Nikolina nakon proglašenja te ponosno istaknula: Titula stiže u Liku i stvarno sam jako sretna zbog toga!

Pločke su ručno rađene snack pločice koje nastaju u srcu Like, a iza njih stoji poduzetnica čija je osobna priča neraskidivo povezana s ovim proizvodom. Nikolina je inspiraciju za ovaj proizvod pronašla u povratku korijenima, obiteljskom pčelinjaku i želji da prirodne, lokalne sastojke pretvori u zdrav i praktičan međuobrok.

Ove snack pločice se rade od ličkog meda, orašastih plodova, sjemenki i suhog voća, bez aditiva i umjetnih zaslađivača, s naglaskom na čistu recepturu i prirodan okus. Brend Smočnica spaja tradiciju i suvremene prehrambene navike, a Pločke su brzo osvojile kupce te postale praktičan izbor za svaki dan.

Nikolina u budućnosti planira razvijati i nove proizvode, a dodatan vjetar u leđa zasigurno je i titula hit proizvoda.

Kroz projekt je osmero poduzetnika, uz stručnu podršku SPAR-a Hrvatska, dobilo priliku razviti svoje poslovanje i predstaviti proizvode širokoj publici, a u finalu su, osim Nikoline, i ostali kandidati potpisali ugovor na određeno vrijeme sa SPAR-om te nastavljaju graditi svoje poslovanje.

U projektu su oduševili brat i sestra iz Satnice Đakovačke koji stoje iza Lješnjaka Habada. Iz istarske Krnice predstavio se mladi pčelar koji nudi med, pelud i prirodne mješavine s limunom i đumbirom, Filip Raponja i njegov Plan Bee koji je sada dostupan široj publici. Na svojem namazu od lješnjaka nutKat, bračni par Želinski iz Ruščice i dalje nastavlja raditi. Marcela i njezin otac Dragutin Marković iz Velike Gorice, sa svojim proizvodom ChoCo, bučnim sjemenkama u čokoladi, također ostaju prisutni na policama trgovačkog lanca. Oduševila je i krema za osjetljivu kožu Derma Support Martine Ćustić, a svoju poduzetničku priču nastavljaju i Ivona Poljak iz Zagreba sa svojim Cookie Box te Tomislav Juretić s osvježavajućim sokovima Mist.

Vi ste nas motivirali, a vjerujem da ste i sebi dokazali kako se isplati vjerovati u ideju ali i proizvod. No pred vama je tek početak i nadam se da ćete ovo iskustvo i znanje investirati u nove proizvode, kandidatima je poručila Žana Lovrić, direktorica Nabave SPAR Hrvatska.

Glavni izvršni direktor SPAR Hrvatska, David Kovačić, otkrio je da je ponosan na ovaj projekt te poručio svim budućim poduzetnicima: Ako vjerujete u svoj proizvod, ako imate viziju i strast, zajedno ćemo uspjeti.

Šesta sezona emisije Startaj Hrvatska na Novoj TV još jednom je podsjetila na snagu domaće proizvodnje, a svi proizvodi iz šeste sezone Startaj Hrvatska i dalje su dostupni na policama INTERSPAR i odabranih SPAR prodavaonica diljem Hrvatske.