Organizacija poslovnih anđela Croatian Business Angel Network (CBAN) objavila je kako je službeno je realizirala investiciju u hrvatski tehnološki startup Holonet, pobjednika na ovogodišnjoj Zagreb Connect konferenciji. Riječ je o prvoj i strateškoj rundi financiranja za ovaj startup, u kojoj su Holonet među ostalima podržali i Mihovil Barančić, Damir Sabol, Davorin Capan, Hrvoje Zlatar i Marijan Mumdžiev. Dodaju kako ovo ulaganje pokazuje predanost CBAN-a da u domaćem ekosustavu osnaži investicijsku podršku u ranoj fazi, pogotovo za startupe koji razvijaju napredne tehnologije.

Ovakva rana podrška posebno je bitna ako želimo iz Hrvatske lansirati radikalno inovativne proizvode s velikim potencijalom rasta. Danas svatko može uz pomoć AI-a stvoriti aplikaciju koja će za tjedan dana imati prve prihode, ali za R&D i validaciju tržišta koji stoje iza stvarno inovativnih i robusnih proizvoda, koje je teško kopirati, potrebno je vrijeme. To je upravo ono što anđeoska investicija osigurava u ranoj fazi, vrijeme da stasaju i pronađu pravi market fit kako bi u pre-seed rundu mogli ući sa značajnim zaletom, istaknuo je Mihovil Barančić, predsjednik CBAN-a..

Uz kapital, članovi CBAN-a aktivno će sudjelovati u razvoju Holoneta kroz savjetovanje i povezivanje s relevantnim partnerima u regiji i šire.

Holonet je platforma za izgradnju virtualnih svjetova na webu, kreirana da znatno pojednostavi i ubrza proces stvaranja imerzivnih iskustava. Holonet kombinira tehnologije umjetne inteligencije, 3D rendering i vlastitu interakcijsku platformu, a su kompleksnost ovih tehnologija stavlja “pod haubu” svog Creator modula, kako bi ga jednostavno mogli koristiti i korisnici bez prethodnog iskustva u razvoju ili 3D modeliranju. Na taj način demokratiziraju tržište virtualnih svjetova, otklanjajući financijske barijere i nedostatak vještina koji su priječili širu adopciju imerzivnih tehnologija.

Startup je osvojio prvo mjesto na Zagreb Connect 2025 natjecanju, gdje je istaknut kao tim s najjačim potencijalom za tržišnu ekspanziju i tehnološku inovaciju. Tijekom akceleracijskog programa Holonet je proširio poslovne aktivnosti i na inozemna tržišta uključujući Srbiju, Bugarsku i Austriju.

Drago mi je da je su i Zicer i CBAN prepoznali potencijal Holoneta, ali i cijele ovo industrije. Kreiranje virtualnih svjetova tržište je vrijedno više od 104 milijarde dolara, a sve više velikih igrača poput Googlea, Mete i Nvidije prepoznaje potencijal i usmjerava investicije prema World modelima i kreiranju virtualnih prostora. Posebno je dobar osjećaj da se dio razvoja ovog novog smjera u tehnologiji odvija u Zagrebu, izjavio je Darian Škarica, CEO Holoneta te dodao kako je Holonet pokrenuo razgovore s nekoliko VC fondova za pre-seed rundu.