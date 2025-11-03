Umjetna inteligencija razvija se velikom brzinom i čini se kako smo prilično blizu stvaranju superinteligencije, odnosno AI-a koji će biti inteligentniji od ljudi.Taj trenutak se čini prilično enigmatičan jer nitko ne zna kako će se ponašati takva tehnologija - hoće li biti prijateljski nastrojena prema ljudima i pomoći nam u otkrivanju lijekova protiv bolesti i rješavanju drugih globalnih problema ili će imati neke neugodnije i opasnije planove.

Dok ćemo odgovore na ta pitanje saznati s vremenom (i nadamo se ne na teži način), jedna stvar vezana uz budućnost umjetne inteligencije već sada je poznata. Barem ako pitate šefa Microsoftova odjela za umjetnu inteligenciju Mustafu Suleymana. U jednom nedavnom intervjuu za CNBC on je govorio o mogućnosti da AI jednom postane - svjesna.

Ljudi bi to trebali prestati raditi

Tako nešto, smatra, nije moguće te je upozorio developere i istraživače da bi trebali prestati s razvojem svjesne umjetne inteligencije jer su samo biološka bića sposobna imati svijest: Mislim da ljudi to ne bi trebali raditi. Dok umjetna inteligencije zaista može postati toliko pametna da dosegne određenu razinu superinteligencije, ona jednostavno nije sposobna razviti ljudsko emocionalno iskustvo potrebno za postizanje svjesnosti, objasnio je Suleyman. Svako iskustvo koje se može činiti emocionalnim za AI je u biti samo - simulacija.

Ono što je važno jest napraviti jasnu razliku između mogućnosti ove tehnologije da bude pametnija i sposobnija u odnosu na njenu sposobnost da ima ljudske emocije.

Objasnio je to na primjeru boli. Naše fizičko iskustvo boli je ono što nas rastužuje i zbog čega se loše osjećamo, no kada AI doživljava “bol”, ona se ne osjeća tužno jer ona u biti samo stvara neku percepciju, odnosno prividnu naraciju iskustva, sebe i svijesti, no to nije što ona zapravo doživljava.

Osim što smatra da AI nikada neće biti svjesna poput ljudi, u jednom ranije intervjuu upozorio je i kako umjetna inteligencija nikada ne smije dobiti svoja prava. Također, naglasio je kako ovu tehnologiju treba razvijati kako bi služila i pomagala ljudima, a ne kako bi stvorili neku novu digitalnu osobu.

Izvor: CNBC

