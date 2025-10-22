Stotine uglednih javnih osoba, od glumaca i pjevača, do više "kumova umjetne inteligencije" potpisale su otvoreno pismo u kojem pozivaju na "zabranu" utrke za izgradnju superinteligencije.

Pismo naslovljeno kao "Izjava o superinteligenciji", koje je objavio Institut za budućnost života (FLI) veoma je kratko i jasno. U njemu se poziva na "zabranu razvoja superinteligencije".

Dodaje se kako "superinteligencija ne bi trebala biti razvijena prije nego što se postigne širok znanstveni konsenzus da može biti razvijena sigurno i u kontroliranim uvjetima".

Među potpisnicima, kojih je u trenutku pisanja ovog teksta bilo 904, nalaze se poznata lica poput suosnivača Applea Stevea Wozniaka, osnivača Virgina Richarda Bransona, poznatog lica u desno orijentiranim medijima i prijatelja Donalda Trumpa, Stevea Bannona, ali i princ Harry i njegova supruga Megan, niz bivših i sadašnjih političara u američkom Kongresu i Europskom parlamentu, te dobitnik Turingove nagrade Yoshua Bengio i Nobelove nagrade Geoffrey Hinton.

Sustavi umjetne inteligencije mogli bi nadmašiti većinu pojedinaca u većini kognitivnih zadataka u roku od samo nekoliko godina. Ovaj napredak mogao bi otkriti rješenja za velike globalne izazove, ali nosi i značajne rizike, stoji u izjavi Yoshuue Begia.

Kako bismo sigurno napredovali prema superinteligenciji, moramo znanstveno utvrditi kako dizajnirati sustave umjetne inteligencije koji u svojoj osnovi nisu sposobni naštetiti ljudima, bilo zbog neusklađenosti ili zlonamjerne upotrebe. Također moramo osigurati da javnost ima puno jači utjecaj na odluke koje će oblikovati našu kolektivnu budućnost, stoji u izjavi.

Potpisnici pisma zagovaraju stav da je superinteligencija, vizija budućnosti umjetne inteligencije koja je bolja od ičeg s čim smo se do sad susreli, ostvariv tehnički cilj.

No, ono što ne spominju je da umjetna inteligencija ne mora dosegnuti razinu superinteligencije pa da izazove kaos u društvu. Dovoljno je pogledati tisuće lažnih videa napravljenih pomoću alata umjetne inteligencije koji svakodnevno preplavljuju internet i društvene mreže, brojne chatbotove koji pružaju netočne ili u potpunosti izmišljene informacije te tako potiču niz dezinformacija u društvu, sve više kriza mentalnog zdravlja kod korisnika koji se previše "zbliže" s chatbotom i slično.

Možda je zato zanimljivo istaknuti čijih imena nema među potpisnicima. Tako je najzvučnije ime koje nedostaje na listi izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, suosnivač DeepMinda Mustafa Suleyman, ali i osnivač xAI Elon Musk.

Upravo je Musk bio potpisao posljednje FLI-jevo pismo 2023. godine, u kojem se pozvalo na pauzu u razvoju modela umjetne inteligencije. Zanimljivo, Musk je svega nekoliko mjeseci nakon toga pokrenuo xAI i krenuo s razvijanjem "svog" modela umjetne inteligencije nazvanog Grok.

Otkako se umjetna inteligencija pojavila u obliku velikih jezičnih modela i osvojila javnost, objavljeno je nekoliko otvorenih poziva za usporavanje njenog razvoja. I ni jedno od tih pisama nije imalo nikakav utjecaj na one koji razvijaju te modele.

No, ovo posljednje pismo po prvi je put objedinilo ljude različitih ideologija, zanimanja i stajališta oko istog problema - superinteligencije. I svi se slažu u jednome - javnost bi trebala moći dati svoje mišljenje o tome kako će izgledati tehnološka budućnost čovječanstva.

Put kojim korporacije idu, prema umjetnoj inteligenciji pametnijoj od čovjeka, koja je dizajnirana da zamjeni ljude, uvelike je neusklađen s onim što javnost zapravo želi, što znanstvenici smatraju sigurnim ili što vjerski vođe smatraju ispravnim. Nitko tko razvija ove sustave umjetne inteligencije nije pitao čovječanstvo - je li to u redu?, istaknuo je u priopćenju za javnost suosnivač FLI-ja Anthony Aguirre.