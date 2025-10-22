Lockheed Martin cilja na potpuno demonstriranje barem jednog svemirskog proturaketnog presretača u orbiti najkasnije do 2028. godine. Ti presretači čine ključnu komponentu projekta Zlatna kupola (Golden Dome) za obranu od raketa, pokrenutog od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije, no tehnički izazovi za njegovu provedbu i dalje ostaju značajni.

Izvršni direktor Lockheed Martina Jim Taiclet detaljno je iznio planove tvrtke i prioritete istraživanja tijekom kvartalnog razgovora s investitorima, piše portal The War Zone.

Dakle, u vezi svemirskih presretača, mijenjamo način na koji raspodjeljujemo naš neovisni istraživačko-razvojni odjel (R&D) u tvrtki… i razvijamo se prema tome posljednjih pet godina. Mislim da smo sada u osnovi na vrhu planine, rekao je Taiclet.

Povijesno, financiranje unutarnjeg R&D odjela unutar tvrtke dijelilo se među poslovnim jedinicama, od kojih je svaka prioritizirala vlastite projekte. Danas veći dio sredstava odlazi na korporativne, visoko prioritetne programe, uključujući i navedene svemirske presretače.

Već se planira serijska proizvodnja

Gradimo prototipove, potpuno operativne prototipove, a ne stvari u laboratorijima, ne stvari na testnim stalcima, već stvari koje će ići u svemir, ili u zrak, ili letjeti preko raketnog poligona. To su stvarni uređaji koji će raditi i koji se mogu proizvoditi u seriji. Dakle, svemirski presretač je jedan od tih projekata kojeg već razvijamo i to je sve što mogu reći o tome, dodao je Taiclet.

Lockheed Martin također je izgradio prototipni centar u postojećem Centru za inovaciju Virginia (Virginia Center for Innovation), kako bi unaprijedili sposobnosti zapovijedanja i kontrole u okviru incijative Zlatna kupola.

Imamo široki tim industrijskih partnera koji sudjeluju u razvoju prototipnog sustava, osiguravajući da američka vlada ima pristup najboljem dostupnom rješenju za svaki element konačnog sustava zapovijedanja i kontrole Zlatne kupole, pojasnio je Taiclet.

Veliki zahtjevi

Nije samo da želimo svemirske presretače, želimo da rade i u početnoj fazi leta. Želimo da postignu učinke što dalje od domovine. Dakle, moraju biti brzi, moraju biti precizni, istaknuo je pak Chance Saltzman, general Američkih svemirskih snaga, a prenosi The War Zone. Presretači u svemiru također bi se koristili protiv prijetnji tijekom srednje faze leta, koja se odvija izvan Zemljine atmosfere.

Testiranja u letu koji ne doseže punu orbitu oko Zemlje mogla bi smanjiti troškove i ubrzati implementaciju. Saltzman je primijetio: Saltzman je rekao da je svemir postao novo, ali osporavano ratno područje, što predstavlja novu situaciju u odnosu na ranije razdoblje.