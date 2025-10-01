Nekoć kraljevi oceana, a danas muzejske atrakcije, američki bojni brodovi iznenada su se vratili u središte pozornosti zbog izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je, naime, neočekivano iznio mogućnost njihova povratka.

Govoreći u utorak u bazi američkih marinaca Quantico u Virginiji, tijekom summita s najvišim vojnim zapovjednicima SAD-a, Trump je rekao da se razmatra povratak bojnih brodova u uporabu. Pohvalio je njihovu tešku oklopljenost, uspoređujući ih s modernim plovilima.

To je nešto što zapravo razmatramo, koncept bojnog broda. Lijepi bok od 15 centimetara, čelik, a ne aluminij, aluminij koji se topi ako pogleda raketu koja ide prema njemu. Počne se topiti dok je raketa još dvije milje daleko. Ne, ti brodovi, oni se više tako ne grade, izjavio je trump, a prenosi Business Insider.

Napad nostalgije?

Trump se osvrnuo na umirovljeni bojni brod USS Iowa (BB-61), danas muzejski brod u Los Angelesu, kao i na dokumentarac o Drugom svjetskom ratu "Victory at Sea" iz 1954. godine.

Gledam te brodove, uz njih su išli razarači, i čovječe, ništa ih nije moglo zaustaviti. Neki bi rekli, "Ne, to je stara tehnologija," ne znam, ne mislim da je to stara tehnologija kad pogledaš te topove, rekao je Trump, prisjećajući se tih ratnih brodova. Dodao je da je topničko streljivo i dalje jeftinije od raketa.

Američki bojni brodovi, opremljeni topovima kalibra 406 milimetara koji su ispaljivali projektile teške gotovo tonu, dominirali su do Drugog svjetskog rata. No, početkom 1990-ih povučeni su iz službe. Danas svih osam preostalih američkih bojnih brodova služe kao muzeji, dok moderna strategija favorizira nosače, podmornice i raketno naoružanje velikog dometa.