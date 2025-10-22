Na varaždinskom aerodromu održana je u srijedu demonstracija vožnje autonomnog vozila, čime je Varaždin postao prvi grad u Hrvatskoj u kojem je predstavljena nova europska tehnologija autonomne mobilnosti.tri vijesti o kojima se priča Zahvaljujući misiji Chang'e 6 Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca Tragovi u tlu Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent Gubimo li posve kontrolu? Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Demonstracija je održana u sklopu projekta Ginevra vrijednog 2,54 milijuna eura, sufinanciranog iz programa Europske unije Interreg Central Europe.
Cilj projekta je unaprijediti suradnju javnih tijela i dionika te pripremiti sigurno uvođenje autonomnih vozila u male i srednje gradove Središnje Europe, a u njemu sudjeluju partneri iz sedam zemalja. Vrijednost projekta za Grad Varaždin iznosi 160.800 eura.
Vozilo je predstavila Olga Ismailov iz austrijske agencije SURAAA, koja pojašnjava kako je riječ o shuttle vozilu s razinom autonomije L4 koje se kreće potpuno samostalno po unaprijed definiranom putu.
Autonomna vožnja je budućnost. Znamo da u mnogim europskim gradovima trenutno postoji manjak vozača, kretanjem prema autonomnoj vožnji rješavamo taj problem, poručila je.
Na pitanje zašto je upravo Varaždin odabran kao prvi grad u Hrvatskoj za predstavljanje projekta, Ismailov je odgovorila kako je riječ o gradu koji pokazuje snažan duh inovacije i otvorenost prema novim tehnologijama.
Viša savjetnica u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Marijana Cindrić kaže kako je riječ o istraživačkom projektu čiji je cilj dobiti povratne informacije građana i utvrditi koliko su spremni prihvatiti nove tehnologije.
Predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki poručio je kako je Varaždin i ovim projektom potvrdio da je usmjeren na budućnost.
Znamo da autonomna vozila nisu tako daleka budućnost, pokazujemo da smo moderan i pametan grad koji je otvoren prema novim projektima i inovacijama, rekao je Lukavečki.