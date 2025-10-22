Prema brojnim dosadašnjim glasinama, Apple za sljedeću godinu planira svoj prvi uređaj s preklopnim ekranom. Predstavljanje iPhonea Fold očekujemo u rujnu, zajedno s novom generacijom iPhonea, iako postoji mogućnost njegove odgode za 2027. godinu.

No kako je poznato, to nije jedini fleksibilni uređaj koji Apple priprema. Osim telefona, Tim Cook i ekipa pripremaju i preklopni tablet, a ovog tjedna objavljene su neke nove glasine o tom uređaju i, prema njima, kompanija se suočava s određenim "inženjerskim izazovima", zbog kojih bi njegovo predstavljanje moglo kasniti u odnosu na ranije planove.

Predstavljanje preklopnog iPada tako je prvo bilo planirano za 2028. godinu, no sada se očekuje kako će se na tržištu pojaviti najranije 2029. godine, a ne treba isključiti mogućnost novih odgoda.

Dijagonala ekrana od 18 inča

iPad Fold (ili kako će se već uređaj zvati) trebao bi imati ekran dijagonale čak 18 inča, a za njegovu proizvodnju bit će zadužen Samsung Display te se očekuje kako na njemu neće biti vidljiv nabor na preklopnom dijelu u sredini. Prema izvorima upoznatima sa situacijom u kompaniji, pokazalo se kako je veliki ekran postao kompleksan i skup problem koji nije jednostavno riješiti. Naravno, upravo je ekran razlog spomenute odgode vremena predstavljanja.

Također, veliki preklopni OLED ekran značajno će utjecati i na cijenu samog uređaja, tako da će to biti najskuplji Appleov tablet, koji bi mogao biti više nego tri puta skuplji u odnosu na 13-inčni model Pro. Ta cijena još nije poznata, no spominju se cifre od tri tisuće dolara. Treći problem odnosi se na težinu, koja bi također mogla biti tri puta veća u odnosu na aktualni model Pro.

Kada se ekran tableta podigne, taj će uređaj podsjećati na 13-inčni MacBook, samo, naravno, bez tipkovnice i trackpada, no njih će zamijeniti virtualna tipkovnica i virtualne tipke za upravljanje mišem. Tako bi se, osim kao tablet, taj uređaj mogao koristiti i kao zamjena za prijenosno računalo.

Što se dizajna tiče, model podsjeća na Huaweijev MateBook Fold, uređaj s 18-inčnim preklopnim ekranom, a čija cijena iznosi 3400 dolara.

S obzirom na to da su do planiranog predstavljanja ostale još čak četiri godine (pri čemu su moguće i daljnje odgode), jasno je kako se do tada planovi mogu promijeniti, ovisno o situaciji na tržištu, ali i izazovima pri razvoju tog uređaja.

Izvor: 9to5 Mac