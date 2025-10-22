Izvršni direktor Airbnba Brian Chesky ranije ove godine najavio je velike promjene za svoju aplikaciju. Pored fokusa na umjetnu inteligenciju (što je danas postalo neizostavno), Airbnb će proširiti svoje usluge i pored same rezervacije smještaja, kako bi korisnicima pružio nova i zanimljiva iskustva.

Ovaj tjedan Airbnb je najavio novitete koji idu u tom smjeru “novih iskustava” te su na svojoj platformi predstavili i neke značajke specifične za društvene mreže. Među inim, ova aplikacija dobiva i opciju direktnih poruka za povezivanje korisnika koji su koristili ista “iskustva”, odnosno npr. zajedno su pohađali tečajeve kuhanja, posjetili muzeje i slično, kako bi mogli razmijeniti svoje doživljaje i ostati u kontaktu.

Također, prije nekakvih evenata koji se organiziraju putem Airbnba korisnici će moći vidjeti profil drugih osoba koje će prisustvovati tim događajima, što je još jedan način putem kojeg se mogu povezati.

Budućnosti Airbnba

Još jedan novitet, a u skladu s ranijom najavom o fokusu na AI, odnosi se i na Airbnbjev chatbot s čijim su uvođenjem počeli radnje ove godine. Taj alat koji odgovara na personalizirana pitanja korisnika sada je nadograđen s novim mogućnostima pa tako može otkazivati rezervacije ili prilagoditi datume putovanja. Kompanija je uvela i neke promjene oko karata na kojima će se prikazivati znamenitosti, restorani i atrakcije koje se nalazi u blizini mjesta pretraživanja

Ovi noviteti pokazuju viziju gdje u budućnosti žele odvesti Airbnb, a ta vizija ide u korak s prijašnjim najavama Cheskyja koji ne želi da korisnici otvaraju ovu aplikaciju samo nekoliko puta godišnje, odnosno samo kada idu na putovanja, već puno češće.

Oni će, osim što putem aplikacije mogu rezervirati različita, kako oni to nazivaju, iskustva (frizer, masažer, catering, tečajevi poput kuhanja i slično), sada će s drugim osobama s kojima vjerojatno imaju slične interese moći i komunicirati direktno putem Airbnba.

Da su spremni za takav novi korak za svoju kompaniju, odnosno širenje poslovanja i na nova tržištu, pokazali su ranije ove godine najavivši ulaganja između 200 i 250 milijuna dolara u “nove poslovne prilike”.

Izvor: Tech Crunch

.

