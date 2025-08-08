Glavni direktor Airbnba najavio radikalne promjene u aplikaciji: Fokus će biti samo na jednoj stvari

Prilikom rezervacije smještaja mnogima je prva (a često i jedina) opcija za pretraživanje - Airbnb. Platforma koja povezuje ljude koji iznajmljuju i traže smještaj iznimno je popularna i u Lijepoj Našoj, nedavno je najavila širenje svog poslovanja i na neke druge usluge pa je želja izvršnog direktora tvrtke Briana Cheskog da se putem Airbnba rezerviraju i masaže, termini za šišanje i slično.

No to nije jedina promjena za ovu platformu o kojoj Chesky razmišlja. U skladu s vremenom u kojem živimo, on želi da Airbnb postane aplikacija u kojoj će veliki naglasak biti na - umjetnoj inteligenciji. On smatra kako će u budućnosti sve najpopularnije aplikacije postati - AI aplikacije. A Airbnb bit će jedna od njih.

Fokus na AI

Tijekom prezentacije poslovnih rezultata za posljednji kvartal, osnivač Airbnba objasnio je viziju za svoju platformu koja će napraviti veliku tranziciju prema umjetnoj inteligenciji: Tijekom sljedećih nekoliko godina, mislim da ćete te vidjeti kako Airbnb postaje aplikacija fokusirana prvenstveno na AI, rekao je analitičarima.

Pri tome je objasnio kako se njihov pristup umjetnoj inteligenciji razlikuje u odnosu na način na koji druge putničke kompanije iskorištavaju ovu tehnologiju. Naime, za njih fokus neće biti u inspiraciji za traženje putovanja ili na planiranju putovanja.

Airbnb već koristi umjetnu inteligenciju za svoju korisničku podršku, zahvaljujući čemu se potreba za komunikacijom s ljudskim agentima i domaćinima smanjila za 15 posto.

AI zna što želimo

Ono što korisnici u budućnosti od Airbnba mogu očekivati jest AI agente koji će biti više personalizirani te će čak moći poduzimati određene akcije u ime korisnika. Umjetna inteligencija tako u budućnosti više neće samo korisnicima govoriti kako da otkažu rezervaciju, već će to AI agenti moći napraviti umjesto samih korisnika. Također, osim što će pomoći u planiranju budućih putovanja korisnika, AI će moći sama i - rezervirati smještaj.

Chesky je ranije najavio kako od Airbnba želi napraviti “Amazon za putovanja”, odnosno centralno mjesto na kojem će korisnici moći pronaći sve što žele za putovanja, ali i život. To se, među inim, odnosi i na spomenuto dogovaranje i drugih usluga putem aplikacije poput frizera, masaže i slično, a na temelju posljednjih komentara o korištenju AI-a, čini se kako će u budućnosti njihova aplikacija sama moći rezervirati termine za takve usluge, bez potreba sa nekim akcijama korisnika.

Promjene koje možemo očekivati, dakle, su radikalne. Dok je Airbnb počeo kao aplikacija putem koje su korisnici pretraživali i sami rezervirali smještaj, čini se kako budućnost donosi AI agenta koji će znati kada je vrijeme za šišanje i, bez akcije korisnika, sam naručiti termin i nakon toga samo obavijestiti korisnike.

Izvor: Business Insider